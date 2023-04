Com uma volta espetacular, já nos instantes finais do Q3, o holandês Max Verstappen garantiu a posição de honra para o GP da Austrália de Fórmula 1 na madrugada deste sábado, no circuito de Albert Park, em Melbourne. Ele cravou 1min16s732 e confirmou mais uma vez a condição de favorito a mais uma vitória com a sua Red Bull. A performance assegurou a 22ª pole da carreira e a primeira que consegue em terras australianas. Com o abandono de Sérgio Pérez logo no início, as Mercedes surpreenderam e ficaram com o segundo e o terceiro melhor tempo. George Russell larga ao lado do holandês no grid. Na segunda fila, Lewis Hamilton é acompanhado por Fernando Alonso, quarto colocado.

O Grande Prêmio da Austrália acontece na madrugada deste domingo e o início da prova está marcado para as 2h (horário de Brasília). A corrida terá transmissão da TV Bandeirantes.

Feliz por sair na frente, Verstappen falou da dificuldade que encontrou para conseguir cumprir seu objetivo. “A última volta foi muito boa, sem dúvida. Tem sido difícil ao longo do fim de semana conseguir colocar os pneus na janela correta. Muito feliz por estar na pole e já estou ansioso para amanhã. Temos um bom carro de corrida e vai ser uma disputa interessante”, afirmou.

O piloto da Red Bull falou ainda que o treino livre de sexta-feira foi fundamental para entender a utilização correta dos pneus. “Foi muito difícil fazer os pneus funcionarem na curva 1. Acho que tem sido um pouco a história que aconteceu a semana inteira.”

Por fim, ele comentou sobre o desempenho das Mercedes, que obtiveram o segundo e terceiro tempos deixando para trás equipes como a Ferrari e a Aston Martin. “Estou um pouco surpreso. Talvez eles também estejam. Mas acho isso uma coisa boa”, comentou.

O treino classificatório apresentou uma surpresa logo de início. O mexicano Sergio Pérez teve problemas com a sua Red Bull e foi parar na caixa de brita. O acidente acabou forçando a necessidade da utilização da bandeira vermelha. Eliminado do Q1, o vice-líder do Mundial, com 43 pontos, vai largar no final do grid (vigésima posição).

Embora Verstappen tenha se mantido confortável fazendo o melhor tempo no Q1, a surpresa nesta etapa da atividade foi a Williams de Alexander Albon, que chegou a fazer a segunda melhor marca a seis minutos do fim. No entanto, ele não resistiu às investidas de Hamilton e Alonso e acabou ficando para trás.

No Q2, Alonso pisou fundo e pulou para a dianteira, mas logo foi superado por Lance Stroll, seu companheiro de equipe na Aston Martin. Charles Leclerc também brigou pelo melhor tempo, mas nos minutos finais, a supremacia voltou a ser de Verstappen. Ele novamente encerrou a sessão com a melhor marca trazendo Alonso em segundo e as duas Ferraris de Sainz e Leclerc em terceiro e quarto.

Na última parte do treino, no Q3, Hulkenberg fez 1min17s271 e ficou em segundo, atrás de Verstappen. A liderança se alternou quando todos os competidores foram para a pista e Alonso assumiu a ponta. Com os tempos baixando, o holandês caiu para quinto e precisou acelerar para voltar a ser o primeiro com 1min17s262. Nos instantes finais, as Mercedes de Russel e Hamilton superaram o tempo do espanhol da Aston Martin. Pressionado, Verstappen voltou no fim e estabeleceu a volta de 1min16s732 garantindo a pole em Melbourne.

Confira o grid de largada para o GP da Austrália:

1.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min16s732

2.º – George Russell (ING/Mercedes), em 1min16s968

3.º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min17s104

4.º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min17s139

5.º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari), em 1min17s270

6.º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min17s308

7.º – Charles Leclerc (MON/Ferraro), em 1min17s369

8.º – Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min17s609

9.º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), em 1min17s675

10.º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min17s735

——————————————————–

11.º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min17s768

12.º – Yuki Tsunoda (JAP/Alpha Tauri), em 1min18s099

13.º – Lando Norris (ING/McLaren), em 1min18s119

14.º – Kevin Magnussen (DINI/Haas), em 1min18s129

15.º – Nick de Vries (HOL/Alpha Tauri), em 1min18s335

———————————————————

16.º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min18s517

17.º – Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), em 1min18s540

18.º – Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min18s557

19º – Valteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min18s714

20.º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), sem tempo