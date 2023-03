O holandês Max Vertappen, líder da atual temporada, foi o mais rápido no primeiro treino livre para o GP da Austrália de Fórmula 1. O piloto da Red Bull fez a melhor volta, nesta quinta-feira, com o tempo de 1min18s790.

O heptacampeão Lewis Hamilton conseguiu o segundo tempo no final da sessão, ao ficar 0s433 do líder. O mexicano Sergio Perez, vencedor da última etapa na Arábia Saudita, foi o terceiro, 0s503 mais lento que Verstappen, companheiro de equipe.

O espanhol Fernando Alonso ratificou a boa fase da Aston Martin e surgiu com o quarto tempo, 0s527 do líder, à frente dos dois carros da Ferrari: o monegasco Charles Leclerc (0s588) e o espanhol Carlos Sainz (0s715).

A boa surpresa foi a McLaren na sétima colocação, com o britânico Lando Norris (0s746), seguido pelo francês Pierre Gasly, da Alpine (0s856) e do britânico George Russell, da Mercedes (0s909). O canadense Lance Stroll, com Aston Martin, fechou a lista dos dez primeiros colocados (0s976).

Os carros voltam à pista às 2 horas desta sexta-feira (horário de Brasília) para o segundo treino livre.