Em má fase na atual temporada, o Santos segue em busca de alternativas para o seu elenco. Em reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do clube, realizada na noite desta segunda-feira, o vice-presidente José Carlos de Oliveira afirmou que houve uma tentativa e uma proposta para contratar o atacante uruguaio Edinson Cavani, atualmente no Valencia.

De acordo com o dirigente, que respondeu à uma pergunta feita por um conselheiro do clube, houve conversas para que o atacante viesse na metade do último ano ao Brasil. “Estamos tentando o Cavani. Ainda não se deu por encerrado (a negociação)”, afirmou. “O Comitê de Gestão está fazendo todos os esforços para que venham mais reforços (ao clube).”

Além disso, o vice-presidente revelou mais detalhes do contato do clube com o atacante uruguaio. “Estamos em contato com vários jogadores. O Cavani, ligamos para ele e perguntamos se teria condições de vir para o Santos. Não está nada encerrado. Não é que estamos contratando, nós o convidamos para vir para cá. Não é uma enganação. Fizemos a proposta”, revelou Oliveira.

A necessidade de reforços é uma das pressões e questões levantadas pela torcida nos últimos dias. Na última quinta-feira, em invasão da torcida ao centro de treinamento, o presidente do Santos, Andres Rueda, foi intimado pela torcida organizada a contratar novos jogadores. “O recado é simples, direto e claro: Rueda, contrate ou renuncie. O Santos precisa de um comando à sua altura”, afirmou a Torcida Jovem, principal organizada do clube, em nota.

No Valencia desde o início desta temporada, Cavani tem contrato com o clube espanhol até junho de 2024. Ao término de seu vínculo, terá 37 anos. Na temporada 2022/2023, O uruguaio já disputou 16 jogos, com participação direta em oito gols da equipe (sete marcados e uma assistência).