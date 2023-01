(Reprodução)

Victoria Lee, lutadora e uma das promessas do MMA, faleceu aos 18 anos, no último dia 26 de dezembro. Sua morte foi confirmada por sua irmã Angela Lee, outra estrela do esporte, e pelo ONE Championship, organização da qual a atleta fazia parte. A causa do falecimento não foi revelada por seus familiares.

“Em 26 de dezembro de 2022, nossa família passou por algo que ninguém deveria ter de passar. É incrivelmente difícil de dizer isso. Nossa Victoria faleceu”, escreveu Angela, que é casada com o lutador brasileiro Bruno Pucci, em seu Instagram pessoal no último sábado, 7.

Natural do Havaí, Victoria estreou no ONE aos 16 anos, vencendo sua primeira luta por finalização. Ao todo, realizou três combates em sua carreira profissional, com três vitórias, todas realizadas em 2021. Ela recebeu o apelido de “Prodígio” por seu desempenho no octógono.

“Cada pequena coisa me faz pensar em você. Dos raios de sol, ao pôr do sol. Você nos ensinou a ver a beleza nas coisas simples. Você era nossa luz brilhante. Nosso sol. E isso nunca vai mudar”, escreveu Angela. “Você foi perfeita em todos os sentidos. A melhor pessoa que eu conheci. A garota mais linda, por dentro e por fora.”

Em 2022, Victoria fez uma pausa em sua carreira no MMA, para focar em seus estudos. Ela planejava voltar a competir ainda neste ano. Uma luta no ONE, que aconteceria em Bangkok, já teria sido marcado para o dia 13 de janeiro.

“Estou com o coração partido pela morte de Victoria Lee. Conheci a Victoria quando ela tinha 11 anos de idade. Eu a vi florescer como artista marcial e ser humano ao longo dos anos. Sempre me pego pensando em como ela era sábia, atenciosa e altruísta além de sua idade”, lamentou Chatri Sityodtong, presidente do ONE Championship. “Ela cuidou dos outros antes dela mesmo. Ela queria usar sua vida para ajudar o mundo. Eu sempre lembrarei da Victoria pela linda e preciosa alma que ela era. Descanse em paz, Victoria.”