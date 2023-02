O volante Vidal, do Flamengo, anunciou pelas redes sociais a criação de um canal no Youtube e Twitch. Através dessas plataformas digitais, o jogador pretende realizar transmissões ao vivo e produzir vídeos especiais sobre o universo “gamer”.

“Muito feliz. Em breve nos veremos no Twitch e você também em muitos vídeos no YouTube. Fique ligado para se inscrever no meu novo canal”, escreveu Vidal nas redes sociais.

Bruno Maia, CEO da Feel The Match e executivo de inovação no esporte, entende que a repercussão através dos vídeos na Twitch está muito ligada à proposta da plataforma, que tem sido o principal canal para personalidades ligadas ao esporte nos últimos anos.

“Para os que têm facilidade de criar conteúdo ao vivo, a Twitch é um ótimo caminho. É uma plataforma que criou uma linha de influenciadores ou ‘criadores’, como são chamados, especializados em criar ao vivo. O primeiro ramo que ela atingiu foi dos gamers, já que as pessoas transmitiam suas performances nos jogos digitais que elas disputavam. Por isso, ela sempre se caracterizou por desenvolver uma série de interações. É uma rede social em que o foco são as transmissões ao vivo”, afirmou Maia.

Na visão de Guilherme Figueiredo, CEO da NSports, hoje o streaming, desconhecido até poucos anos atrás, já é uma realidade consolidada, mas totalmente adaptável e em foco de crescimento. “Independente da idade, do país e do assunto, essas transmissões conseguem fazer uma conexão mais próxima com o público e, por isso, estão conquistando cada vez mais espaço.”

Para Fernando Patara, cofundador e Head de Inovação do Arena Hub, principal centro de fomento à inovação em esporte, entretenimento e mídia da América Latina, a tendência é que as novas plataformas gerem cada vez mais conteúdo no esporte. “Esta foi a primeira vez, em uma Copa do Mundo, que um técnico de uma seleção fez lives e gerou conteúdo nas redes sociais durante o torneio. Acredito que o Luis Enrique, com essa iniciativa, encorajou outras personalidades do futebol a fazerem o mesmo”, afirma Patara.