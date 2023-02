Arturo Vidal se desculpou nesta quinta-feira após ser flagrado pelas câmeras demonstrando irritação ao não entrar na partida entre Flamengo e Boavista, disputa na noite de quarta e vencida por 1 a 0 pelo time rubro-negro. As imagens mostram ele arremessando uma chuteiro para fora do banco de reservas por volta dos 35 minutos do segundo tempo, após o treinador Vítoer Pereira realizar as últimas duas mudanças na equipe.

“Antes de tudo, quero pedir desculpas por minha reação durante a partida ontem, ao não entrar em campo. Devo esclarecer que sempre gostei de participar do jogo, uma vez que o fiz durante toda a minha carreira. Sei que às vezes o meu temperamento me vence. Mas eu vim ao Flamengo para ser feliz e fazer parte da sua história, sei que as minhas condições são para ajudar os meus colegas e poder continuar a fazer do Mengão o maior de todos. Vou continuar a lutar e nunca vou baixar os braços, porque assim sou eu. Um guerreiro, um vencedor”, escreveu o meio-campista chileno.

A atitude de Vidal no banco de reservas chamou a atenção até de seus companheiros. Depois da partida, o meia Everton Ribeiro falou sobre o episódio em entrevista na zona mista do Maracanã. “É um grande jogador, competitivo, quer jogar, infelizmente teve um momento de insatisfação e acabou demonstrando isso. Sabemos que não é o melhor momento para se fazer, ficamos surpresos porque é um cara de grupo, está sempre trabalhando forte para jogar”, comentou o veterano rubro-negro.

Vidal já havia protagonizado outro episódio polêmico nesta semana. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, mostrou-se disposto a deixar o Flamengo ao se oferecer para jogar no Colo-Colo, clube chileno no qual iniciou a carreira como atleta profissional. Se o Colo-Colo quer brigar pela Libertadores, que venham me buscar e vamos. Não é, meu amor?”, disse o jogador, ao se referir a sua mulher durante a transmissão. Desde a chegada de Vítor Pereira, o volante tem ficado no banco de reservas. No total, soma 28 jogos pela equipe flamenguista, sendo 12 como titular.

A delegação do Flamengo embarcará para o Mundial de Clubes, no Marrocos, nesta quinta-feira. A chegada está prevista para a manhã de sexta, pelo horário de Brasília. O time brasileiro estreará direto na semifinal, contra o vencedor de Wydad Casablanca-MAR x Al Hilal-SAU.