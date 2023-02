Arturo Vidal virou motivo de preocupação no Flamengo às vésperas da estreia no Mundial de Clubes. O meio-campista chileno voltou a demonstrar insatisfação no clube, na noite desta quarta-feira, no segundo tempo da vitória do rubro-negro sobre o Boavista por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca.

No banco de reservas, o jogador foi flagrado pelas câmeras demonstrando irritação ao não entrar na partida. Ele chegou a arremessar uma chuteira para fora do banco por volta dos 35 minutos do segundo tempo, após o técnico Vítor Pereira promover as últimas substituições no time.

Antes da partida, Vidal já havia chamado a atenção da torcida rubro-negra ao indicar que estava disposto a sair do clube. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o volante se ofereceu para jogar no Colo-Colo, time onde atuou nas categorias de base e onde despontou em seu país.

“Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Se o Colo-Colo quer brigar pela Libertadores, que venham me buscar e vamos. Não é, meu amor?”, disse o jogador, ao se referir a sua mulher durante a transmissão.

Vidal vem sendo opção no banco de reservas desde que Vítor Pereira assumiu o comando do time, no início do ano. No total, ele soma 28 jogos pela equipe brasileira, sendo 12 como titular. Ao fim da partida de quarta, o treinador comentou sobre a insatisfação do chileno, mas evitou polemizar.

“Um ou outro jogador ficar insatisfeito é uma coisa natural porque temos que tomar decisões em função daquilo que analisamos e da ideia que temos dos jogadores que estão mais aptos no momento para ajudar a equipe. Temos que colocar a equipe e o clube acima de todas as ambições pessoais”, declarou o técnico.

Ao ser questionado sobre a transmissão ao vivo do volante, Vítor Pereira se esquivou. “Não sei do que está falando porque não tenho redes sociais. O meu Instagram é meu filho que cuida e não leio nada nem me preocupo com isso porque tenho que me preocupar, acima de tudo, com a equipe. Esta pergunta tem que ser feita ao Vidal. Ele está no grupo para viajar amanhã (quinta) e está nos nossos planos, claro.”

As demonstrações de insatisfação de Vidal também causaram incômodo no elenco do Flamengo. Também questionado sobre o assunto, o meia Everton Ribeiro lamentou o episódio de irritação do companheiro de time durante o segundo tempo contra o Boavista.

“É um grande jogador, competitivo, quer jogar. Infelizmente, ele teve um momento de insatisfação e acabou demonstrando isso. Sabemos que não é o melhor momento para se fazer, ficamos surpresos porque é um cara de grupo, está sempre trabalhando forte para jogar”, declarou o meia.

A delegação do Flamengo embarcará para o Mundial de Clubes, no Marrocos, nesta quinta-feira. A chegada está prevista para a manhã de sexta, pelo horário de Brasília. O time brasileiro estreará direto na semifinal, contra o vencedor de Wydad Casablanca-MAR x Al Hilal-SAU.