O Vila Nova estreou muito bem na Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Vila Nova por 2 a 1, neste sábado, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela rodada de abertura. Os gols foram marcados por Eduardo Dompa, Guilherme Parede e Adriano Martins.

A vitória foi construída com gol logo aos oito minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, o Novorizontino ficou com um homem a menos, após Reverson fazer falta dura em Guilherme Parede. Com um homem a mais, o Vila Nova teve ainda mais facilidade para aumentar a vantagem e definir a vitória.

O Vila Nova encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo com dois gols. Logo aos oito, Lourenço cobrou escanteio da esquerda e o zagueiro Eduardo Dompa, na primeira trave, desviou para as redes. O gol do time da casa desestabilizou o Novorizontino.

Além do prejuízo no placar, o time visitante também ficou em desvantagem numérica aos 21 minutos, quando Reverson dividiu bola com Guilherme Parede e, após checagem do VAR, recebeu o cartão vermelho direto.

Mesmo com menos jogadores, o Novorizontino teve ligeira melhora e quase empatou aos 48 minutos, quando César Martins aproveitou cruzamento e cabeceou perto da trave. Só que foi o Vila Nova que voltou a marcar aos 51 minutos, quando Guilherme Parede encheu o pé esquerdo para fazer o segundo.

No segundo tempo, o ritmo dos times foi menor. Tanto é que o primeiro susto só aconteceu aos 18 minutos, quando Denner chutou forte e obrigou Vanderlei, do Vila Nova, espalmar pela linha de fundo. Seis minutos depois o time goiano respondeu em chute de Neto Pessoa e defesa do goleiro Jordi.

Melhor em campo, o time goiano manteve a bola nos pés, mas viu o Novorizontino descontar aos 49 minutos, quando Jenison desviou cobrança de falta e Adriano Martins cabeceou no contrapé do goleiro Vanderlei, dando números finais ao confronto.

O Vila Nova volta a campo diante do Sport, na Ilha do Retiro, no Recife, em duelo ainda sem data e horário. Já o Novorizontino, no próximo sábado, receberá o Juventude, às 17 horas, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 2 X 1 NOVORIZONTINO

VILA NOVA – Vanderlei; Rian, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado (Diego Renan); Ralf, Lourenço (Sousa) e Everton Brito (Ronald); Guilherme Parede (Matheus Souza), Neto Pessoa e Caio Dantas (Luciano Naninho). Técnico: Claudinei Oliveira.

NOVORIZONTINO – Jordi; Wilean Lepo (Denner), Adriano Martins, César Martins e Roberto; Geovane (Ricardinho), Reverson, Marlon (Raul Prata) e Rômulo (Ligger); Aylon e Ronaldo (Jenison). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS – Eduardo Dompa, aos 8, e Guilherme Parede, aos 51 minutos do primeiro tempo. Adriano Martins, aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Vanderlei, Rafael Donato e Diego Renan (Vila Nova); César Martins (Novorizontino).

CARTÃO VERMELHO – Reverson (Novorizontino).

ÁRBITRO – Leo Simão Holanda (CE).

RENDA – R$ 71.170,00.

PÚBLICO – 4.492 pagantes.

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).