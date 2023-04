De olho numa vaga na Liga dos Campeões, o Villarreal desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos primeiros colocados do Campeonato Espanhol neste domingo. Fora de casa, o time foi derrotado pelo irregular Sevilla por 2 a 1, no encerramento da 30ª rodada da competição.

O Villarreal estacionou nos 47 pontos, na sexta colocação, sete pontos atrás da Real Sociedad, quarto colocado e último dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. No momento, o Villarreal garante vaga na Liga Conferência, a terceira competição continental da Europa, abaixo ainda da Liga Europa.

Já o Sevilla, com 38 pontos, é apenas o 12º colocado da tabela, sem maiores ambições nesta reta final da temporada europeia.

Com o lateral brasileiro Alex Telles entre os titulares, o time da casa começou na frente. Rafa Mir mandou para as redes aos 34 minutos do primeiro tempo. A reação dos visitantes veio apenas no segundo tempo. Pau Torres igualou tudo aos 12.

O Sevilla, contudo, foi para cima e buscou a vitória nos acréscimos. Aos 49 minutos da etapa final, En-Nesyri anotou o segundo gol dos anfitriões e garantiu os três pontos.

Em outro jogo deste domingo, o Mallorca bateu de virada o Getafe por 3 a 1, em casa, com dois gols de Kang In Lee e um de Raillo – todos marcados no segundo tempo. Os visitantes haviam inaugurado o marcador, com gol de Borja Mayoral, aos 23 minutos de jogo.

O Mallorca ocupa o 10º lugar da tabela, com 40 pontos, enquanto o Getafe figura em 16º, com 31, perto da zona de rebaixamento. A classificação é liderada pelo Barcelona, virtual campeão, com 76 pontos, contra 65 do vice-líder Real Madrid.