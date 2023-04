As contusões não param de assombrar o Grêmio e o clube chega a 11 desfalques. Na vitória contra o Santos, por 1 a 0, neste domingo, o volante Villasanti foi substituído no intervalo após um choque com o companheiro Kannemann. Após a realização de exames de imagem nesta segunda-feira, foram diagnosticadas diversas fraturas na face do paraguaio, que necessitará de cirurgia.

Villasanti trombou com o companheiro em uma jogada na qual havia um jogador do Santos também no lance. Após longo atendimento médico no gramado, ele tentou voltar, mas após um pique já nos acréscimos, caiu dentro da área, em demonstração que a lesão não era tão simples. Acabou ficando nos vestiários.

“O Departamento de Ciência, Saúde e Performance informa que, em decorrência de um choque no jogo do último domingo, contra o Santos, o volante Mathias Villasanti foi submetido a exame de ressonância magnética e teve diagnosticadas múltiplas fraturas da face, na região do osso zigomático”, informou o Grêmio. “Villasanti foi avaliado por cirurgião buco-maxilo-facial e passará por cirurgia nos próximos dias.”

Além de Villasanti, o Grêmio também viu o herói da vitória se contundir. O lateral-direito João Pedro foi substituído no segundo tempo em Caxias com dores musculares. Deu lugar ao jovem Thomas Luciano, responsável pelo lance da expulsão de Soteldo.

Além da duplas, o técnico Renato Portaluppi já não vinha contando com os laterais Fábio e Reinaldo, ambos titulares, Cuiabano, Carballo, Pepê, Geromel, Ferreira, Diego Souza e Lucas Silva, todos tratando de lesões e sem previsão de retorno.