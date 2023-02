Com mais uma atuação decisiva de Vinícius Junior, o Real Madrid derrotou o Osasuna por 2 a 0, neste sábado, e se manteve na briga pelo título do Campeonato Espanhol. O time visitante sofreu ao longo dos 90 minutos, desperdiçou seguidas chances de gol, mas buscou o triunfo com gols na reta final da partida.

O atacante brasileiro deu assistência para o primeiro gol do Real e participou da jogada do segundo. Ainda teve um gol anulado, por impedimento, quando o placar estava 1 a 0 para os visitantes.

O resultado deixa o time de Madri com 51 pontos, cinco atrás do líder Barcelona, que ainda jogará na rodada. O Osasuna é o 10º colocado da tabela, com 30 pontos.

O Real entrou em campo neste sábado sem o atacante Benzema, poupado por causa da Liga dos Campeões. Na terça-feira, o time espanhol vai enfrentar o Liverpool, no jogo de ida das oitavas de final, no Anfield – será uma reedição da última final da competição europeia. O técnico Carlo Ancelotti, então, escalou um trio de ataque com Vinícius Junior, Rodrygo e Valverde.

Vini Jr. era a principal referência, sendo buscado a todo momento pelo meio-campo madrilenho, liderado por Modric. Aos 9, o brasileiro ganhou na velocidade do marcador, entrou na área e bateu em cima do goleiro Herrera. Na sequência, em outra arrancada perigosa, ele acabou perdendo o tempo de bola e desperdiçou boa oportunidade, aos 18.

Do outro lado, o Osasuna fazia boa partida, equilibrando as ações ao longo dos primeiros 45 minutos. No segundo tempo, o time da casa passou a se arriscar mais e os primeiros 20 minutos foram de duelo aberto. Vini Jr. perdeu boa oportunidade antes de mandar para as redes, aos 6. O árbitro, contudo, anulou o lance por impedimento.

A resposta dos anfitriões veio dez minutos depois. Moi Gómez finalizou rasteiro de fora da área e carimbou o pé da trave esquerda do goleiro Courtois. O susto fez os visitantes acordarem na partida. E, aos 33, Modric iniciou bela jogada, que culminou em passe de Vinícius Junior e gol de Valverde.

Aos 43, Vinícius aproveitou rápido contra-ataque e deixou sua marca. Mas o árbitro viu impedimento no início da jogada e anulou o lance após consultar o VAR. O Real, contudo, voltou à carga nos acréscimos. E Asensio anotou o segundo gol, aos 46 minutos do segundo tempo.

Mais cedo, a Real Sociedad perdeu a chance de se manter na cola dos líderes ao empatar por 1 a 1 com o Celta de Vigo, em casa. Oyarzabal abriu o placar para os anfitriões e Le Normand empatou, com gol contra, nos acréscimos. Em terceiro, a Real Sociedad soma 43 pontos. O Celta é o 13º, com 24.

Em outros jogos do dia, o Betis venceu o Valladolid por 2 a 1, em casa, enquanto o Mallorca bateu o Villarreal por 4 a 2, diante de sua torcida.