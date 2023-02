O atacante Vini Jr. foi eleito o Bola de Ouro ou melhor jogador do Mundial de Clubes, torneio vencido pelo Real Madrid neste sábado, no Marrocos, com uma vitória por 5 a 3 sobre o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Frederico Valverde, também do Real Madrid, foi o segundo melhor, e Vietto, do rival, o terceiro.

Vini tem evitado conceder entrevistas após os constantes episódios de racismo que vem sofrendo no Campeonato Espanhol. No último domingo, ele foi vítima de provocações no campo e atos racistas por parte de torcedores do Mallorca.

Mesmo com a discriminação, o brasileiro de 22 anos mostra clara evolução técnica, tática e também em sua capacidade de decisão. Foi dele o gol da decisão da Liga dos Campeões, contra o Liverpool. No Mundial de Clubes, o atacante já havia sido escolhido o destaque da semifinal – vitória dos merengues sobre Al-Ahly por 4 a 1.

“Ele está tendo um progresso importante desde o ano passado. Ele cresce a cada partida e faz a diferença em quase todas as partidas. Ele tem vontade de progredir e melhorar”, elogiou o técnico Carlo Ancelotti.

O brasileiro teve participação destacada na decisão deste sábado. No início do jogo, ele abriu a goleada após passe milimétrico de Benzema. No segundo tempo, fez mais um, finalizando uma jogada que ele mesmo havia criado. Além disso, deu o belo passe, com parte externa do pé, de três dedos, para o terceiro gol merengue, feito por Benzema. “Ele está fazendo bastante gols. Está mostrando seu lado artilheiro. Espero que ele continue assim”, disse o companheiro Rodrygo.