O Real Madrid contou com sua cavalaria brasileira para conquistar os três pontos contra o Espanyol pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Após levar um golaço no começo do jogo, Vinícius Júnior e Éder Militão marcaram ainda no primeiro tempo e lideraram a virada madridista. A partida terminou com vitória do Real Madrid por 3 a 1, com gol de Asensio já nos acréscimos. O gol do Espanyol saiu dos pés de Joselu.

O time de Madrid não vinha tão bem. Após empatar dois jogos no Campeonato Espanhol e perder para o Barcelona na Copa do Rei, o time merengue volta a vencer em torneios nacionais. Com 56 pontos e na segunda posição, o time de Carlo Ancelotti diminui a diferença do líder Barcelona para seis pontos, mas os rivais possuem um jogo a menos. O Espanyol está no meio da tabela, em 13º, com 27 pontos, e perde pela segunda vez seguida. A equipe está há 27 anos sem vencer o Real Madrid no Santiago Bernabéu, que foi palco do duelo deste sábado.

O Espanyol começou o jogo com tudo. A ousadia do time de Barcelona resultou em chegadas de muito perigo e um golaço logo aos 8 minutos. Após jogada muito bem articulada, Saez recebeu lançamento do lado direito, dominou no peito, tirando da marcação, e cruzou rasteiro para Joselu. O camisa 9 acertou um lindo chute de primeira na grande área e mandou a bola no ângulo para fazer 1 a 0. Depois Courtois ainda precisou defender cabeceio de Vinícius Souza para evitar que o Espanyol ampliasse.

Sozinho, Vinícius Júnior decidiu para o Real Madrid e empatou o jogo aos 22 minutos com um lindo gol individual. O brasileiro recebeu pela esquerda, costurou a zaga trazendo para o meio e chutou cruzado e certeiro em um pequeno espaço, tirando do goleiro. A bola pegou na trave antes de parar nas redes.

A virada madridista por 2 a 1 veio com mais um gol brasileiro, aos 39 minutos, marcado por Éder Militão. Vinicius Jr tocou para Tchouaméni, que deu um cruzamento espetacular de três dedos para o zagueiro brasileiro cabecear certeiro e virar a partida para o time da casa.

A situação ficou um pouco mais fácil para o Real Madrid no segundo tempo. Toni Kroos chutou de fora da área em um dos bons lances de perigo da etapa, que também teve falta de Rodrygo no travessão. Já na reta final, Nacho puxou uma grande arrancada e serviu Marco Asensio, que dominou e finalizou com categoria para fazer 3 a 1 nos acréscimos, encaminhando o triunfo do time da casa. Ainda nos acréscimos, Frederico Valverde quase fez mais um, mas o goleiro adversário defendeu desta vez.

Agora o Real Madrid vira a chave para a Liga dos Campeões da Europa, na qual detém uma ótima vantagem sobre o Liverpool após vencer por 5 a 2 fora de casa. No próximo fim de semana, o clube madridista enfrentará o novamente o arquirrival Barcelona, pelo Campeonato Espanhol. O Real Madrid já foi derrotado duas vezes pelo Barcelona em 2023 e busca reação. O Espanyol buscará a recuperação em casa contra o Celta de Vigo no próximo sábado.