Vinícius Bergantin, que estava no Santo André, é o novo técnico do CSA. A direção do clube alagoano confirmou no fim da tarde o acerto e espera o novo técnico chegar em Maceió ainda nesta quarta-feira. Thiago Carpini, do Água Santa, e Mozart Santos, ex-Guarani, também eram cotados.

Bergantin, de 42 anos, aceitou o convite tendo em vista que o Santo André não corre mais risco de ser rebaixado e nem tem chances reais de classificação às quartas de final do Paulistão. O objetivo principal é preparar o CSA para a disputa da Série C do Brasileiro.

O técnico comandou o time do ABC em 10 partidas pelo Paulistão com uma campanha de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas. A campanha segura no estadual rende ao Santo André até o momento a terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos, contra 20 do São Bernardo e 21 do Palmeiras.

Além de Santo André, o comandante soma passagens pelo Ituano, clube pelo qual conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C em 2021 e também pela Inter de Limeira.