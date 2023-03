A grande temporada de Vinícius Júnior pelo Real Madrid tem sido reconhecida pelos torcedores do time espanhol. Mesmo em um momento marcado por diversas ofensas racistas que tem recebido no futebol da Espanha, o brasileiro segue brilhando dentro dos gramados. O atacante venceu neste sábado uma eleição popular dos patrocinadores do Real Madrid, que o elegeram o melhor atleta do time em março.

Vini, que está com a seleção brasileira para um amistoso contra o Marrocos neste sábado, já havia ganhado o prêmio no mês de fevereiro. Em março, ele superou a concorrência de Courtois, Militão, Nacho e Rodrygo.

O jovem atacante de 22 anos se destacou em um mês não tão positivo para o Real Madrid. Foram cinco jogos, com duas derrotas para o arquirrival Barcelona, um empate no Campeonato Espanhol e duas vitórias, sendo que uma resultou em classificação contra o Liverpool na Liga dos Campeões. Os tropeços no Campeonato Espanhol deixam o Real Madrid longe do título, a 12 pontos do líder Barcelona. Na Copa do Rei, o time ainda tentará recuperação no jogo de volta contra o rival.

Vinícius atuou por 90 minutos em praticamente todos os jogos de março do clube. Apenas contra o Liverpool, ele foi substituído aos 39 do segundo tempo, após dar assistência para Benzema fazer o único gol do jogo. Contra o Espanyol, o brasileiro deixou o campo já nos acréscimos da etapa final, jogo em que marcou seu único gol do mês.

Após 41 jogos na atual temporada, Vinícius Júnior é o principal articulador ofensivo da equipe, com 19 gols e 11 assistências até o momento.