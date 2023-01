Vítor Pereira apareceu na entrevista coletiva com um semblante bem tranquilo para quem havia perdido a sua primeira decisão como técnico do Flamengo. Neste sábado, o clube rubro-negro perdeu para o Palmeiras por 4 a 3, no estádio Mané Garrincha, pela Supercopa do Brasil.

Apesar de estar calmo, o treinador não deixou de alfinetar a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, principalmente por causa do quarto gol da equipe alviverde, marcado por Gabriel Menino. Na visão do treinador, Mayke, que estava impedido, atrapalhou o goleiro Santos no momento que a bola ultrapassou a linha. O lance foi validado também pelo VAR.

“Começar com uma final com o resultado de 4 a 3, uma derrota, num jogo com muitos gols, muito corrido, não que tenha sido bem jogado, mas muito corrido de um lado e de outro. Muitos gols marcados e acredito eu, por todas as indicações que tenho, com um gol irregular que decidiu um jogo desse. O quarto gol deles foi irregular, segundo as informações que tenho”, disse o treinador.

Assim como Gabriel Barbosa, o Gabigol, Vítor Pereira afirmou que o jogo contra o Palmeiras serviu como preparação para o Mundial de Clubes. O treinador tem optado por jogar a maioria dos jogos do Campeonato Carioca com uma equipe alternativa e priorizou o embate diante do time alviverde, justamente pelo alto nível técnico e pela importância da partida.

“Nós temos construído aos poucos. Se preparar para um jogo desses, contra o Palmeiras, jogando o Carioca, se aproveita muito pouco. Este de hoje foi um jogo importante para nós nos prepararmos para o Mundial. O nível competitivo foi muito mais alto. Vamos ter agora alguns dias, corrigir o que temos para corrigir e nos apresentarmos mais fortes”, disse.

Vítor Pereira ressaltou que o Flamengo tem muitas coisas a corrigir nos próximos dias, que ficaram evidenciados na partida deste sábado. “É muito melhor ganhar marcando gols e não sofrer do que marcar três gols e perder a final porque tomamos quatro gols. Isso, naturalmente, vai ser trabalhado, corrigido e analisado. É o que temos que fazer. O caminho é esse: analisar os erros e ir corrigindo até que o processo fique mais consistente”, afirmou.

O treinador ainda admitiu que o time não jogou bem no primeiro tempo. “Se olharmos para a nossa equipe, é um time que tem muitos jogadores técnicos. Não vejo um time muito forte fisicamente nas suas características. Os mais criativos, fisicamente, não são jogadores fortes. Temos muitas vezes a sensação que fisicamente não estivemos bem, mas eu sou da opinião de que não estivemos bem taticamente no primeiro tempo.”

Por fim, comentou sobre a substituição de Arrascaeta, o que chegou a gerar críticas de boa parte dos torcedores. “O Arrascaeta estava desgastado. Com o Palmeiras fechado lá atrás, achamos que precisávamos de jogadores mais frescos no um contra um, por isso a entrada do Matheus França e do Cebolinha. Achamos que o Vidal, com a experiência que tem, poderia acrescentar ao jogo. Não é fácil entrar no final do jogo com as coisas como estavam. Deram o seu melhor, tentaram, mas não conseguimos chegar ao gol”, disse.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h10, para enfrentar o Boavista, no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.