Abatido, Vítor Pereira concedeu entrevista coletiva querendo falar da fraca exibição do Flamengo na derrota para o Fluminense por 4 a 1, neste domingo, no Maracanã. O treinador admitiu o futebol apático e deixou a continuidade do seu trabalho nas mãos da diretoria.

“O clube é quem define e toma a decisão. Eu vim para o Flamengo para trabalhar e melhorar a equipe. Vim para construir um time forte e estou convencido de que é possível. Vou conversar com os jogadores e buscaremos evoluir. Ninguém se prepara para vir aqui após uma derrota. Fiquei surpreso com o nível de futebol que apresentamos”, disse o treinador.

O português afirmou também que se depender dele, o trabalho no Flamengo irá continuar normalmente. “Não tenho dúvida (sobre a continuidade). Chegamos à final com méritos. No jogo anterior com o mesmo Fluminense, fomos superiores. Precisamos trabalhar. A equipe não estava no mesmo nível de outras partidas.”

Vítor também reconheceu a superioridade do Fluminense, bicampeão carioca após reverter uma derrota por 2 a 0 e chegar à goleada por 4 a 1. “Precisamos reconhecer os méritos do Fluminense. Não tivemos no nosso melhor hoje taticamente, tecnicamente e mentalmente. Portanto, precisamos reconhecer tudo isso e trabalhar para melhorar e sermos mais fortes no futuro.”

O treinador também fez uma análise da reação dos torcedores, que vaiaram o time e pediram pela saída do treinador, chamado de ‘burro’. “Compreendo a torcida. Eu me manifestaria desta mesma forma. Não tenho o que falar sobre isso. O trabalho está no início. O Brasileirão ainda nem começou e estou aqui de corpo e alma”, disse o técnico sobre sua situação, descartando qualquer possibilidade de um pedido de demissão, em um tom de que não quer sair com as mãos vazias, sem pagamento de multa contratual.

“Sou um treinador que assumo as responsabilidades. Não é o momento de falar certas coisas. Tenho um bom elenco, jogadores experientes, mas que hoje jogaram de forma desligada, de forma descoordenada taticamente. Não sei por que razão. Tecnicamente falhamos muitas coisas simples. Mas nunca vou apontar erros individuais. Portanto, falhamos coletivamente, técnica, tática e coletivamente.”

Sobre o jogo, ele foi pouco questionado e também pouco falou. “O Flamengo se complicou a partir do momento que não reagimos ao Fluminense. Essencialmente, a primeira parte do jogo foi muito abaixo do que estamos acostumados”, disse, explicando depois a volta de Gabriel no ataque ao lado de Pedro. “Pretendíamos, como no último jogo com o Fluminense, dar uma força mais ofensiva. Mas eles saíram na frente e nosso time se perdeu.”

A coletiva foi encerrada rapidamente e nenhum dirigente marcou presença. Salvo alguma mudança esta segunda-feira, o time volta a treinar para a Copa do Brasil. O Flamengo joga na próxima quinta-feira, às 20h, diante do Maringá, fora de casa, pela Copa do Brasil.