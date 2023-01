As estrelas do Flamengo, enfim, irão a campo neste domingo, às 18 horas, contra a Portuguesa, no Maracanã, pela primeira rodada da Taça Guanabara. De olho na disputa da Supercopa do Brasil – diante do Palmeiras, dia 28, no Mané Garrincha, em Brasília – e do Mundial Interclubes, de 1 a 11 de fevereiro no Marrocos, o técnico Vítor Pereira optou por já iniciar os trabalhos com os titulares, a fim de dar ritmo de jogo ao seu time. A partida também marcará a estreia do técnico português no comando do clube carioca, após a novela que virou sua saída do Corinthians no ano passado.

A estreia do Flamengo ocorreu na última quinta-feira, em partida antecipada da quinta rodada do Carioca. Com o elenco de garotos do sub-20, o time da Gávea venceu o Audax por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Matheus França. Se mais de 27 mil torcedores viram este jogo, a previsão é de mais de 50 mil pessoas na nova estreia do time.

Com Gerson regularizado, o curinga como é carinhosamente chamado pela torcida, poderá reestrear com a camisa do rubro-negro. Além dele, o time de Copas como ficou conhecido no ano de 2022 na gestão de Dorival Jr, deve seguir com a mesma base. A boa notícia foi a volta de Rodrigo Caio aos treinamentos, após ficar a temporada passada de fora, por conta de lesões e cirurgias.

Outra novidade ficará por conta de Gabigol. O atacante recebeu a bênção de Zico e irá vestir a camisa 10 do Flamengo na temporada. Inclusive, o atacante avisou nas redes sociais que irá jogar para torcida a camisa, após o final do jogo.

A Portuguesa irá para seu oitavo ano na elite estadual. Sob o comando de Felipe Surian, o time da Ilha do Governador irá buscar surpreender os grandes do Rio e se firmar cada vez mais no Campeonato Carioca. Com uma pré-temporada intensa, o clube se prepara para fazer história novamente, onde em 2021 terminou na terceira colocação geral. Ao todo, a Portuguesa realizou 19 contratações.

“A Portuguesa vem forte novamente. O clube tem feito melhorias na sua infraestrutura, e isso nos dá uma condição muito boa de trabalho. O que me fez retornar foi justamente o projeto.” disse o treinador.