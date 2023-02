Artilheiro do Campeonato Sul-Americano sub-20 ao lado do companheiro Andrey, ambos com seis gols, o atacante Vitor Roque completou 18 anos nesta terça-feira revelando que sonha em jogar na Europa. Especulado no Barcelona, se disse pronto para jogar no clube catalão e não escondeu a expectativa por formar dupla com o experiente Lewandowski.

A boa campanha realizada na competição disputada na Colômbia, que culminou com o título ao Brasil, colocou Vitor Roque em evidência e há enorme especulação na Espanha que ele deve ser contratado pelo clube no meio do ano. O jovem goleador do Athletico-PR falou sobre o assunto e não escondeu que seria a realização de um sonho.

“Eu trabalho para isso. As competições que disputei no ano passado, a Libertadores e o Brasileiro, vão me ajudar a estar bem preparado quando for para a Europa. Estou muito feliz por ter 18 anos, que agora me permitem jogar no exterior. Minha meta é continuar trabalhando com humildade, porque com fé em Deus tudo vai dar certo”, disse Vitor Roque, em entrevista ao jornal Sport, de Barcelona.

Garantiu, porém, que está com a cabeça boa mesmo com svendo seu nome ventilado no time catalão. “Olha, tento manter o foco no dia a dia e dar o meu melhor no Athletico. Tenho certeza que, indo bem aqui, ir para a Europa será uma consequência”, afirmou. “É um sonho não só meu como de qualquer jogador que aparecer. Se acabar indo para o Barça, será uma grande alegria para minha família e para mim, por isso tenho que continuar trabalhando muito e torcer para que tudo dê certo com o tempo.”

Formar dupla com Lewandowski é uma das metas de Vitor Roque. E ele não esconde toda sua idolatria pelo polonês. “Quando assisto Lewandowski na TV sempre noto sua grande capacidade de finalização, que considero sua principal qualidade. Ele é espetacular e eu o segui no Bayern de Munique e agora no Barcelona”, revelou. E foi além.

“Jogar com Lewandowski e aprender com ele na próxima temporada? Sim. Se tivesse um jogador deste nível ao meu lado tentaria aprender o máximo que pudesse. Se isso acontecer, será muito importante para a minha carreira. Seria uma coisa maravilhosa.”