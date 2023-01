Primeiro reforço do Botafogo, o volante Marlon Freitas foi apresentado nesta terça-feira e chegou confiante à nova casa. Destaque do Atlético-GO no Brasileirão, o jogador ressaltou o projeto do clube para explicar a escolha pelo retorno ao Rio em contrato por três temporadas – ele foi revelado no Fluminense.

“Um clube como o Botafogo, gigante, ter jogadores de qualidade ajuda muito. O projeto é muito interessante e objetivo da temporada é ganhar títulos”, afirmou o reforço, um pedido do técnico Luiz Castro e que já havia acertado desde o meio da temporada passada.

“Estar aqui vestindo a camisa do Botafogo, não tem motivação maior do que essa. Poucos têm essa oportunidade e eu estou tendo. É procurar dar meu melhor sempre, muita fé em Deus, acredito muito que Deus abriu essa porta para mim e tem coisas grandes por vir para todos nós.”

Bem recebido pelo elenco, Marlon Freitas destacou os novos companheiros. “Todos os jogadores são importantes, e todos estão dando o melhor para montarmos um grupo muito forte e ter uma disputa sadia (por posição)”, disse.

Confiante em erguer taças, o volante agradeceu a confiança da direção em seu futebol. “Quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade. Agradecer à diretoria por todo o empenho, à comissão, ao mister. Já me sinto em casa, todos me receberam muito bem. Em dois ou três dias já deu para ver que é uma família, todos muito unidos num só objetivo que é conquistar títulos”, enfatizou. “É uma oportunidade única na minha carreira e podem ter certeza de que vou dar meu melhor, sempre.”

Já trabalhando no CT Lonier, Marlon Freitas se mostrou impressionado com o local. “É um espaço muito bom, com campos bons para treinar. O Botafogo está se estruturando bem, tenho certeza que vai crescer ainda mais e isso vai ajudar ainda mais o clube a colher frutos lá na frente.”