O título do Campeonato Paulista deste ano, conquistado neste último final de semana contra o Água Santa, fez o atacante Dudu ficar bem próximo de uma marca histórica no Palmeiras: igualar o número de taças daquele que é considerado o maior ídolo do clube, Ademir da Guia. O atual camisa 7 chegou a 11 troféus conquistados com a camisa alviverde, enquanto o Divino, protagonista nas Academias das décadas de 60 e 70, tem 12.

Com a simplicidade que lhe é peculiar, Ademir da Guia, aos 80 anos, diz torcer para que Dudu supere seus feitos. “Eu vou ficar feliz se o Dudu me passar em número de títulos, pois ele ganhando, a equipe ganhando, todos nós palmeirenses continuaremos felizes”, disse o eterno camisa 10.

“É bom que ele passe, porque quando ele estiver chegando mais perto as pessoas vão falar: ‘Ademir, ele está chegando’, e depois que ele passar, vão continuar falando: ‘Ademir, ele te passou’. Então eu também continuarei sendo lembrado”, justificou o Divino.

Ademir da Guia se reuniu com Edu Bala e César Maluco, outros ídolos palmeirenses, no Braza, restaurante de alta gastronomia localizado no terceiro andar do Allianz Parque, para assistir à vitória da equipe de Abel Ferreira sobre o Tombense por 4 a 2, em duelo da terceira fase da Copa do Brasil.

“As coisas vão acontecendo naturalmente neste time e ficamos contentes que estamos ganhando, não só partidas, mas títulos também. Essa é a essência de todo o torcedor palmeirense”, comentou.

Apesar de torcer para Dudu ultrapassá-lo em número de títulos, Ademir da Guia espera que sua marca de 902 jogos realizados com a camisa do Palmeiras (entre 1961 e 1977), que o transformou no jogador com mais confrontos disputados na história alviverde, não seja quebrado.

“Eu tenho um orgulho muito grande de ter atuado em 902 jogos por um mesmo clube. Eu sou o jogador que mais vestiu a camisa do Palmeiras, então enquanto eles estiverem bem longe dessa marca será muito bom. Quando alguém chegar perto dos 900 jogos, eu vou começar a ficar preocupado”, disse, aos risos.

O convite partiu da empresa Gourmet Sport Hospitality (GSH), que administra o Braza, o La Coppa e o Nagairô Sushi, outros dois restaurantes dentro da arena palmeirense. Existe uma parceria junto ao Allianz Parque para que os atletas das Academias das décadas de 60 e 70 participem de ações nesses espaços.

MAIORES CAMPEÕES PELO PALMEIRAS:

Ademir da Guia e Junqueira – 12 títulos;

Dudu, Waldemar Fiume e Lima – 11 títulos;

Dudu (Olegário Tolói de Oliveira), Weverton, Gustavo Gómez, Marcos Rocha e Mayke – 10 títulos;

Oberdan Cattani, Carnera, Luan, Raphael Veiga e Zé Rafael – 9 títulos.