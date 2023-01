O Golden State Warriors e o Los Angeles Lakers aproveitaram o apoio da torcida para vencerem na noite desta quarta-feira, na NBA. Os Warriors tiveram mais trabalho, diante do Memphis Grizzlies, que vive bom momento. Em duelo entre favoritos de conferências diferentes, o Milwaukee Bucks derrubou o Denver Nuggets.

Em São Francisco, os Warriors fizeram o jogo mais pegado da rodada contra os Grizzlies. As duas equipes vêm sustentando forte rivalidade nas últimas temporadas. O duelo, que acabou com vitória apertada dos anfitriões por 122 a 120, teve um pouco de tudo, com 24 trocas de liderança no placar, clima tenso, expulsão do astro Stephen Curry e uma cesta decisiva nos segundos finais do confronto.

Jordan Poole foi o autor da bandeja que sacramentou o 24º triunfo dos atuais campeões da NBA, que somam o mesmo número de derrotas. Ele terminou a partida com 21 pontos, enquanto Klay Thompson contribuiu com 24. Ambos foram decisivos, assim como o próprio Curry, cestinha do duelo, com 34 pontos. O astro foi expulso no final do jogo por jogar o protetor bucal na direção da torcida.

“Ele sabe que não pode cometer esse tipo de erro. Mas vencer o jogo depois da expulsão de Steph foi ótimo. Gostei da execução da última cesta, do início ao fim”, ponderou o técnico dos Warriors Steve Kerr. “O jeito como respondemos no jogo após isso mostra como o resultado importa para nós”, comentou Curry.

Os Grizzlies contaram com o brilho de Ja Morant e seu “double-double” de 29 pontos e 12 assistências. Mas não foi o suficiente para evitar a 17ª derrota. Em segundo lugar na Conferência Oeste, o time soma 31 triunfos e agora ficou mais longe do líder Denver Nuggets. Já os Warriors estão em 8º lugar, mais próximos da zona de classificação aos playoffs.

Também jogando em casa, o Los Angeles Lakers voltou a vencer. Bateu o San Antonio Spurs por 113 a 104, com nova atuação decisiva de LeBron James, que quase anotou um “triple-double”: 20 pontos, 11 assistências e nove rebotes. Anthony Davis saiu do banco de reservas para anotar dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 21 pontos e 12 rebotes.

O entrosamento da dupla valeu a 23ª vitória dos Lakers na temporada. Com 26 revezes, o time da Califórnia ocupa o 13º lugar, ainda longe de sonhar com os playoffs. Os Spurs vêm logo atrás na tabela do Oeste, com 14/34.

Na Conferência Leste, o Milwaukee Bucks esquentou a disputa pelas primeiras posições ao mostrar força em casa. Em mais uma grande atuação de Giannis Antetokounmpo, que vem mostrando consistência em seu retorno após lesão, os Bucks superaram o Denver Nuggets por 107 a 99. O grego anotou 33 pontos e 14 rebotes. Jrue Holiday marcou 20 pontos.

Pelos Nuggets, que lideram o Oeste, Aaron Gordon quase jogou sozinho, com 26 pontos e 14 rebotes, em razão das seguidas baixas na equipe, como Michael Porter Jr., Kentavious Caldwell-Pope e Nikola Jokic, MVP das duas últimas temporadas.

Os Bucks já aparecem na terceira colocação do leste, com 31 vitórias e 17 derrotas. E os Nuggets seguem na ponta na outra tabela, com 34 triunfos e 15 revezes.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Orlando Magic 126 x 120 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 137 x 133 Brooklyn Nets

Oklahoma City Thunder 132 x 137 Atlanta Hawks

Milwaukee Bucks 107 x 99 Denver Nuggets

New Orleans Pelicans 102 x 111 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 103 x 108 Washington Wizards

Golden State Warriors 122 x 120 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 95 x 113 Toronto Raptors

Portland Trail Blazers 134 x 124 Utah Jazz

Los Angeles Lakers 113 x 104 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Brooklyn Nets x Detroit Pistons

Boston Celtics x New York Knicks

Houston Rockets x Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs