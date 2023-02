Mesmo ainda sem poder contar com Stephen Curry, o Golden State Warriors voltou a vencer, na noite desta segunda-feira. Em casa, derrotou o Washington Wizards por 135 a 126 e voltou a sonhar com a vaga direta nos playoffs da NBA. Pela mesma rodada, o Denver Nuggets venceu fora e o Los Angeles Lakers voltou a tropeçar.

Lesionado, Curry desfalcou os atuais campeões pelo quarto jogo seguido. Ele deve voltar ao time no fim do mês, se tornando pela fundamental para uma futura classificação aos playoffs. Os Warriors estão em nono lugar na Conferência Oeste, com 29 triunfos e 28 derrotas – apenas os seis primeiros colocados avançam diretamente aos playoffs.

Em casa, o time de São Francisco contou com noite inspirada de Andrew Wiggins e Klay Thompson, responsáveis por 29 e 27 pontos, respectivamente. “Definitivamente, foi o melhor jogo de Andrew desde que voltou ao time. Ele fez boas partidas no início da temporada, mas eu gostei da sua agressividade (nesta noite). Ele atacou a noite toda e foi o responsável por manter nosso ritmo quando estávamos oscilando”, comentou o técnico Steve Kerr.

Kevon Looney contribuiu com um “double-double” de 13 pontos e 13 rebotes. Pelos Wizards, Kristaps Porzingis e Bradley Beal se destacaram, com 34 e 33 pontos, mas não evitaram a 30ª derrota da equipe de Washington, 10ª colocada no Leste.

Fora de casa, o líder Denver Nuggets superou o Miami Heat por 112 a 108, sob o comando do maestro Nikola Jokic. Ele quase marcou um “triple-double”, com seus 27 pontos, 12 rebotes e oito assistências. A equipe da Flórida contou com 24 pontos, dez rebotes e nove assistências de Jimmy Butler, além da boa atuação de Max Strus, autor de 23 pontos.

O resultado ampliou a folga dos Nuggets na liderança da Conferência Oeste, com 40 vitórias e 18 derrotas. No lado Leste, o Miami Heat exibe 32 triunfos e 26 revezes, na sexta colocação.

Em outro jogo da rodada, o Los Angeles Lakers oscilou novamente, ainda sem contar com LeBron James, machucado. Fora de casa, o time da Califórnia perdeu para o Portland Trail Blazers por 127 a 115. O reserva Malik Beasley foi o maior pontuador dos Lakers, com 20 pontos, logo à frente de Anthony Davis, que registrou um “double-double” de 19 pontos e 20 rebotes.

Pelos Blazers, Damian Lillard foi o grande destaque, com 40 pontos. O cestinha foi decisivo para a 28ª vitória da equipe de Portland, que soma 29 derrotas e aparece na 11ª colocação do Oeste. Na mesma tabela, os Lakers estão em 13º, com 26 triunfos e 32 revezes.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 123 x 104 Houston Rockets

Cleveland Cavaliers 117 x 109 San Antonio Spurs

Charlotte Hornets 144 x 138 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 117 x 123 Utah Jazz

Miami Heat 108 x 112 Denver Nuggets

New York Knicks 124 x 106 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 91 x 100 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 100 x 103 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 121 x 124 Minnesota Timberwolves

Golden State Warriors 135 x 126 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 127 x 115 Los Angeles Lakers

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Milwaukee Bucks x Boston Celtics

Toronto Raptors x Orlando Magic

Phoenix Suns x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Washington Wizards