Atual campeão da NBA, o Golden State Warriors voltou a oscilar na noite desta segunda-feira e sofreu a segunda derrota na série melhor de sete jogos contra o Sacramento Kings. Fora de casa, os Warriors foram batidos por 114 a 106, permitindo aos Kings abrir 2 a 0 no confronto da primeira rodada da Conferência Oeste – o vencedor avançará às semifinais.

Os Warriors até saíram na frente, no primeiro quarto, mas perderam rendimento já no quarto seguinte e viram os Kings assumirem o controle da partida antes o intervalo. O segundo tempo foi equilibrado e imprevisível e o que acabou preponderando foi um vacilo dos visitantes. Draymond Green foi expulso por pisar no peito de Domantas Sabonis, que estava deitado na quadra, desequilibrando o duelo.

“Acho que aquilo nos uniu no fim do jogo. Nos reagrupamos e estávamos num clima ‘precisamos vencer este jogo’. Todo mundo sabia que ele seria expulso. Quando acontece, geralmente o time em desvantagem numérica se une mais e vai junto até o fim. Mas conseguimos evitar isso”, declarou De’Aaron Fox, maior destaque dos Kings.

Ele anotou 24 pontos e nove assistências enquanto Sabonis obteve a mesma pontuação, além de nove rebotes. Malik Monk saiu do banco de reservas para registrar 18 pontos. Pelos Warriors, Stephen Curry marcou 18 pontos, Andrew Wiggins contribuiu com 22 e Klay Thompson, com 21.

Com o tropeço, os Warriors sofreram a segunda derrota seguida e viram os Kings aumentarem a vantagem na série, que será retomada na quinta. O time da Califórnia fará seus primeiros jogos em casa no confronto. Se perder um deles, ficará a apenas uma derrota de ser eliminado da competição.

No outro jogo da noite, o Philadelphia 76ers superou o Brooklyn Nets por 96 a 84 e também abriu 2 a 0 na série. A equipe da Filadélfia contou com a liderança de Tyrese Maxey, responsável por 33 pontos, e com o “double-double” de Joel Embiid (20 pontos e 19 rebotes) e Tobias Harris (20 pontos e 12 rebotes). Pelos Nets, o destaque foi Cameron Johnson, autor de 28 pontos. Mikal Bridges ajudou com 21.

As duas equipes voltam a entrar em quadra na quinta-feira, no terceiro jogo da série. Os Nets vão jogar esta e a partida seguinte em Nova York, diante da torcida.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers 96 x 84 Brooklyn Nets

Sacramento Kings 114 x 106 Golden State Warriors

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Boston Celtics x Atlanta Hawks

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Phoenix Suns x Los Angeles Clippers