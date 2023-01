Todas as equipes da NBA já cravaram a marca de 40 jogos em um calendário que prevê 82 partidas para cada uma das franquias. O cenário, no entanto, alterou-se bastante desde o início da temporada, em outubro. O Golden State Warriors, atual campeão, abriu como o principal favorito nas casas de apostas espalhadas pelo mundo, com odds de 6.00 (para cada R$ 1 apostado o vencedor fatura R$ 6). Após um início turbulento e algumas lesões de suas estrelas, incluindo Stephen Curry, hoje o time de San Francisco é somente o quarto da lista.

De acordo com a Odds&Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas em todo o planeta, o Boston Celtics é atualmente o principal candidato ao título, com odds de 4.50. O Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, vem na sequência, com 6.50, seguido do Brooklyn Nets (7.50). Para quem ainda acredita nos Warriors, a cota subiu para 9.00.

Quanto aos Nets, a recuperação foi surpreendente, já que sua principal estrela, Kevin Durant, pediu para ser trocado antes do início da temporada e uma grande crise se instalou quando o técnico Steve Nash foi demitido após somente sete jogos. Para conturbar ainda mais o cenário, Kyrie Irving fez uma postagem promovendo um documentário com conteúdo antissemita, causando o rompimento de sua parceria com a Nike.

Após o furacão, a equipe conseguiu uma boa sequência, chegou a ostentar uma invencibilidade de 12 partidas entre dezembro e o início de janeiro e agora ocupa uma posição entre os primeiros da Conferência Leste. Jacque Vaughn, por esse trabalho de retomada, é o favorito ao posto de técnico do ano, com odds de 2.80.

Em relação aos prêmios individuais, Luka Doncic se mantém na liderança para faturar o troféu Michael Jordan, que será concedido ao melhor atleta da temporada regular. O camisa 77 do Dallas Mavericks abriu a campanha com odds de 5.00 e neste estágio, segundo a Esportes da Sorte, seu favoritismo aumentou, com odds de 3.65. O concorrente mais próximo no momento é Nikola Jokic, do Denver Nuggets, o MVP dos últimos dois anos, com uma cota de 3.85. Para se ter uma noção de como os dois estrangeiros estão bem à frente na disputa, uma aposta em LeBron James está pagando R$ 170 para cada R$ 1 investido.

E o prestígio do Los Angeles Lakers não está nada bom. A equipe do camisa 6 não está nem na zona de play-in, torneio que cederá as últimas duas vagas aos playoffs. De acordo com o Galera.bet, o time californiano não ir aos mata-matas é mais provável (odds de 1.40) do que a classificação (odds de 2.70).

Uma surpresa deverá levantar o troféu Hakeem Olajuwon, coroando o melhor defensor do ano. Jaren Jackson Jr. está à frente na corrida e, segundo a Casa de Apostas, tem odds de 1.76. O ala-pivô do Memphis Grizzlies, de somente 23 anos, nunca alcançou nenhuma honraria individual, apenas com citações na seleção do campeonato. Giannis Antetokounmpo, que já obteve o mesmo reconhecimento em 2020, possui odds de 13.00. O francês Rudy Gobert, eleito o maior defensor da NBA por três vezes, está em baixa, com odds de 50.00. Marcus Smart, coroado na última temporada, possui odds de 100.00.

Paolo Banchero (1.07), do Orlando Magic, tem tudo para levar o troféu Wilt Chamberlain, como o novato do ano. Russell Westbrook (1.76), que já foi MVP em 2017, é o favorito para ser o melhor sexto homem da liga, o jogador que vem do banco, com o novo troféu John Havlicek. Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City, deve ser apontado como o atleta que mais evoluiu de um ano para o outro, recebendo o troféu George Mikan.