Enquanto um é submetido a cirurgia, o outro dá passos importantes para retornar aos gramados. O dia no São Paulo mostrou realidades completamente distintas pra dois dos atletas do elenco do técnico Rogério Ceni. Enquanto o lateral esquerdo Wellington foi submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo, o veterano defensor Rafinha iniciou a a fase de transição para o campo após ficar quase dois meses fora das atividades de campo.

O caso de Wellington necessitou de intervenção cirúrgica para cuidar de uma lesão ligamentar e lesão de sindesmose no local. O atleta se machucou no confronto com o Água Santa, em jogo que marcou a queda são-paulina do Campeonato Paulista, e agora vai iniciar o processo de fisioterapia no CT do clube a partir da próxima semana.

Já a situação do lateral direito Rafinha é de alívio. Aos 37 anos, ele recebeu a liberação do departamento médico após ficar dois meses longe dos campos após sofrer uma entorse no tornozelo esquerdo em um clássico com o Palmeiras. Nesta segunda, ele fez atividades em dois períodos e a programação agora é aprimorar a parte física.

O jogador já realizou exercícios com bola e, aos poucos deve seguir a fase de transição física para se reincorporar ao elenco em suas atividades normais. O técnico Rogério Ceni vai aproveitar o tempo de folga agora para fazer ajustes no elenco.

Enquanto a comissão técnica cumpre o planejamento de treinamentos para a semana, a diretoria tenta definir alguns amistosos nesse período sem jogos oficiais para manter o elenco em atividade e já preparar a equipe para estrear na fase de grupos da Copa sul-americana e também o início do Campeonato Brasileiro, que começa no final de semana do dia 16 de abril. Pela tabela, o São Paulo vai fazer a sua estreia com o Botafogo.