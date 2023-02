Rony e Breno Lopes marcaram os gols da vitória do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 0 nesta quarta-feira à noite, mas foi Weverton o eleito o craque da partida, válida pela décima rodada do Campeonato Paulista.

A escolha se justifica pela segurança do goleiro, responsável por ao menos três grandes defesas que mantiveram a meta palmeirense intacta. O goleiro tem sido fundamental para que o Palmeiras ostente a melhor defesa do Estadual. O time, único invicto do torneio e dono da melhor campanha no geral, com 24 pontos, levou apenas quatro gols em dez partidas.

“A noite é muito feliz pra mim quando a equipe ganha e eu não levo gol”, salientou o experiente goleiro de 35 anos.

Apenas três times superaram Weverton no Campeonato Paulista: Ituano e Santos marcaram um gol cada e o Corinthians fez dois no dérbi da semana passada, em Itaquera. Ou seja, o Palmeiras viu sua meta passar intacta em sete dos dez jogos que disputou até agora no Estadual. Em nenhum deles foi derrotado.

“Foi mais um dia de baliza zero hoje. A vitória veio com muita luta e competência da equipe. Estou muito feliz por ter ajudado a equipe e sido escolhido o melhor em campo”, celebrou Weverton, reserva da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.