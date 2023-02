Herói no empate do Palmeiras contra o Corinthians, por 2 a 2, ao realizar grandes defesas na Neo Química Arena, o goleiro Weverton celebrou a atuação, mas deixa o dérbi para traz e mostra foco no duelo com o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. Jogando em seus domínios, o jogador não admite tropeços.

“Contra o Bragantino é sempre um confronto duro. Sabemos que é a nossa casa e, com o estádio cheio, o torcedor vai nos apoiar. Queremos fazer um grande jogo. Vamos em busca da vitória, sabendo da dificuldade do campeonato”, afirmou o goleiro. “Nosso objetivo é fazer o maior número de pontos, terminar essa primeira fase na primeira posição, estamos bem, temos de manter esse padrão de atuação e performance jogo a jogo. Será mais um grande jogo.”

Com três jogos por disputar, o Palmeiras é o dono da melhor campanha até agora, com 21 pontos, diante de 20 do São Bernardo, segundo colocado do seu grupo. A disputa está sendo acirrada e quem terminar na frente joga o mata-mata das quartas em casa.

O Palmeiras finalizou sua preparação para encarar o Bragantino nesta terça-feira pela manhã. Abel Ferreira iniciou o dia ajustando o posicionamento de seus jogadores, depois focou na parte técnica, com foco em passes, movimentações, lançamentos, cruzamentos e finalizações, tudo pela manutenção da invencibilidade.

Weverton espera não ser tão exigido quando foi no clássico. “É sempre boa a sensação de poder ajudar, fazer uma defesa e dar tranquilidade no momento em que a equipe não está tão bem no jogo, manter o placar zerado. Esse é o objetivo do goleiro, mas o Palmeiras é uma equipe que não deixa o adversário nos dominar, as equipes finalizam pouco contra nós”, enfatizou.

Fez questão, porém, de ressaltar o bom trabalho com os preparadores do clube. “Alguns jogos que vêm mais bolas são interessantes para o goleiro fazer mais defesas, fico feliz de poder ajudar. Traz confiança, mostra o nível de trabalho que fazemos aqui”, disse. “Goleiros chegam primeiro, saem por último, estão sempre trabalhando muito para chegar ao jogo e transformar o treinamento em grandes defesas.”