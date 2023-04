O goleiro Weverton, do Palmeiras, realizou um sonho familiar na última sexta-feira. Aproveitando o feriado de Tiradentes, o jogador reuniu a família para andar de metrô pela cidade de São Paulo, algo que nunca tinha feito. Para fazer o passeio, o goleiro teve que “pedir dinheiro emprestado” para o seu motorista.

Aproveitando o dia mais tranquilo no transporte público paulista, por conta do feriado de Tiradentes, Weverton reuniu a família para o tão esperado passeio de metrô sonhado por uma das filhas. Contudo, para isso, o goleiro teve que pedir uma ajuda inusitada. Como cartão bancário não é aceito como forma de pagamento para a compra do bilhete do metrô, o jogador pediu emprestado para o seu motorista um dinheiro para fazer a compra.

“Como é? Você precisa de quê? Que eu empreste para você um dinheiro para vocês irem ?ao metrô? Mas olha só… Vou até gravar. Vou emprestar 100 reais para vocês”, comentou o motorista de Weverton sobre a situação em vídeo nas redes sociais.

Weverton é um dos grandes destaques do Palmeiras nos últimos anos. Com grandes atuações no gol do time paulista, o goleiro é um dos responsáveis pela sequência de títulos da equipe em todos os âmbitos de disputa. Neste domingo, Weverton esteve com o Palmeiras no Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, no Maracanã.