Whindersson Nunes, um dos maiores nomes da internet brasileira, volta aos ringues neste sábado. Depois de desafiar Popó Freitas, ex-campeão mundial, o piauiense participará do High Stakes, competição de boxe que terá a presença de influenciadores digitais. Serão três etapas, duas em Londres, na Inglaterra, e outra em Dublin, capital da Irlanda. O adversário da vez será Filip Marcinek, rapper polonês que já lutou no MMA em quatro oportunidades.

Dentre os convidados, Whindersson é o competidor mais popular nas redes sociais, com mais de 150 milhões de seguidores nas principais plataformas. Jully Poca, brasileira que lutará no card feminino, aparece com 4,2 milhões de inscritos. Ao todo, são mais de 210 milhões de pessoas que acompanham os participantes do campeonato.

“Eu parei minha carreira toda para me dedicar a isso. Estou focado, tenho que me dedicar, o Brasil estará me vendo”, afirmou Whindersson, em uma das conferências de promoção de seu combate.

A entrada de influenciadores no boxe cresceu nos últimos anos. Logan e Jake Paul, irmãos que explodiram no YouTube, passaram a fazer eventos e convidar lutadores profissionais, como Anderson Silva, Floyd Mayweather e Nate Diaz, para duelos.

Apesar da maior experiência do rival nos esportes de combate, Whindersson é favorito para vencer nas apostas. De acordo com o site Galera.bet e a Odds&Scouts, uma das principais empresas de geração de dados para plataformas de apostas esportivas em todo o mundo, o brasileiro tem uma cotação de 1.69, enquanto o polonês 2.04 (para cada palpite de R$ 1, a vitória concede R$ 2,04).

Se vencer, Whindersson Nunes avançará para a próxima etapa, a semifinal, que será disputada no dia 3 de junho, em Dublin. A grande decisão está agendada para 2 de agosto, novamente em Londres, com o prêmio na mesa de 200 mil dólares (pouco mais de R$ 1 milhão).

Para acompanhar a luta de Whindersson, o High Stakes terá uma plataforma de pay-per-view disponível ao público. O pacote básico, que engloba a luta do brasileiro e os outros enfrentamentos do dia, sai por R$27,99.