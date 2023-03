Encostado no Fluminense e envolvido em processo por envolvimento em esquema de pirâmide que fraudou os ex-companheiros de Palmeiras Mayke e Gustavo Scarpa, Willian Bigode foi apresentado nesta quarta-feira no Athletico-PR para um recomeço na carreira. O atacante volta ao clube após 15 anos e espera resgatar boa fase.

Aos 36 anos, Willian recebeu a mesma camisa 11 que utilizou na primeira passagem por Curitiba, entre 2006 e 2008, na qual pouco atual. Experiente, espera ser mais utilizado e ajudar a equipe a brigar por títulos do Brasileirão, Copa do Brasil e mesmo a Libertadores. Fluminense e Athletico-PR vão dividir o pagamento do salário do jogador.

“Estou muito feliz por voltar ao Athletico Paranaense, um clube de tanta potência, não somente quando se fala em estrutura, mas também em desempenho e conquistas” disse Willian Bigode na apresentação. “Para mim, é um motivo de muito orgulho essa oportunidade aqui. Muito feliz por voltar para um clube tão grandioso, que cada vez se torna uma referência no Brasil e no mundo.”

Ainda tentando provar que também foi vítima no caso que envolveu perda financeira alta a Mayke e Scarpa, Willian evitou falar sobre o assunto. Apenas celebrou reencontrar com pessoas com as quais foi feliz no Palmeiras e também no Cruzeiro: Paulo Turra, atual treinador, Felipão, e Alexandre Mattos.

“Tenho certeza de que tudo isso que o Athletico vem conquistando também se deve a esse bom ambiente que o clube tem e que faz muita diferença”, disse, “Foi uma das boas referências não só das pessoas que estão atualmente aqui no clube, mas de companheiros com quem já trabalhei em outros lugares e que falaram muito bem sobre o Athletico também. Então tenho certeza de que tudo isso que o Athletico vem conquistando, esse bom ambiente que o clube tem, faz muita diferença.”

A evolução da estrutura do clube também foi elogiada pelo atacante. “Quando cheguei aqui pela primeira vez, em 2006, o clube já tinha esse diferencial de estrutura. E hoje você encontra não apenas o que expandiu daquilo, mas sim a modernidade em todos os setores.”