O Manchester United sofreu, mas conseguiu avançar à semifinal da Copa da Inglaterra ao derrotar o Fulham por 3 a 1, neste domingo, em Old Trafford. O time visitante chegou a ter o jogo nas mãos, mas o lado emocional pesou com as expulsões de Willian e Mitrovic. Com isso, não conseguiu segurar o adversário, que se aproveitou da superioridade numérica.

Na semifinal, o Manchester United encontrará o Brighton, que goleou o Grimsmy por sonoros 5 a 0. Já o Manchester City enfrentará o Sheffield United, que bateu o Blackburn por 3 a 2.

A partida em Old Trafford contou com a presença ilustre do ex-velocista Usain Bolt, que chegou a flertar com o próprio Manchester United nos tempos em que tentou se aventurar no futebol.

O United não conseguiu exercer o favoritismo durante os 45 minutos. O Fulham anulou os pontos fortes do adversário e contribuiu para deixar a partida com poucas oportunidades de gol. Nenhuma equipe quis se expor. O time mandante teve mais posse de bola, mas pecou na criação.

A melhor oportunidade do United foi com Weghorst. Ele arriscou da entrada da área, mas chutou muito fraco, facilitando a vida do goleiro Leno. O Fulham respondeu em uma cabeçada de Mitrovic, que também passou sem muito perigo. Afunilado no meio de campo, o jogo chegou a ficar faltoso, tanto que o brasileiro Andreas Pereira, ex-Flamengo, chegou a receber um cartão amarelo.

O panorama do segundo tempo mudou completamente. O Fulham resolveu arriscar e chegou ao gol aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Diop desviou para Mitrovic mandar para o fundo das redes, surpreendendo o Manchester United.

O Fulham tinha o jogo nas mãos, mas colocou tudo a perder quando o árbitro marcou pênalti por toque de mão do brasileiro Willian. O ex-corintiano ainda acabou expulso. A situação só piorou. A equipe visitante foi pressionar a arbitragem pela marcação. Mitrovic exagerou e também recebeu o cartão vermelho.

Aos 29 minutos, Bruno Fernandes foi para a cobrança e empatou. Com dois jogadores a menos, o Fulham acabou virando presa fácil e a virada era apenas uma questão de tempo. Aos 31, ela veio. Shaw recebeu de Sancho e cruzou na medida para Sabitzer fazer 2 a 1.

Nos minutos finais, o United começou a explorar a velocidade e o talento de Antony, segurou o resultado rival e ainda ampliou aos 50 minutos. Fred deu bela assistência para Bruno Fernandes, que soltou a bomba para decretar a vitória.