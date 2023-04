Após três vitórias consecutivas nas últimas três edições do El Clássico, o técnico Xavi Hernández pode ser o primeiro treinador a levar o Barcelona a uma série de quatro triunfos sobre o Real Madrid em uma mesma temporada. A chance de alcançar tal marca será nesta quarta-feira, quando os rivais se enfrentam pela rodada de volta das semifinais da Copa do Rei, no Camp Nou, jogo em que Xavi vê os adversários como favoritos, mesmo que sua equipe tenha vencido o jogo de ida por 1 a 0, no Santiago Bernabéu.

“O Real Madrid pode ganhar perfeitamente de qualquer rival, segue sendo o favorito. Está acostumado a conseguir grandes viradas e tem experiência com isso”, disse o treinador barcelonista em entrevista na terça-feira, véspera do clássico. “Acho que eles estão machucados e vão querer a vingança depois de perderem os três últimos jogos”, completou.

O Barcelona já venceu o Real em cinco clássicos seguidos na época em que tinha Guardiola como treinador, mas entre 2008 a 2010, já que as temporadas que compreendem o período não tiveram um número tão grande de encontros entre os rivais como a atual. Na temporada 1982/1983, o time culé venceu o rival de Madrid quatro vezes, mas não de forma consecutiva.

Com a vantagem de 1 a 0 construída na primeira partida, a equipe comandada por Xavi avança para a final com qualquer empate. Caso perca por um gol de diferença, terá de jogar a prorrogação e, se a igualdade no placar persistir, a decisão vai para os pênaltis. O Real Madrid precisa vencer por vantagem de dois gols para avançar direto.

“O empate nos classifica, mas não vamos focar em empatar a partida. O resultado que conseguimos na partida de ida e aos desfalques que temos não mudam em nada nossa proposta”, disse Xavi, que não tem uma lista de baixas composto por Dembélé, De Jog, Pedri e Christensen.