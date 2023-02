Xavi revela contatos com Messi e faz lobby por volta ao Barcelona: ‘Depende dele’

Não faz muito tempo, Xavi evitou falar muito de Messi sob alegação que o astro tem contrato com o Paris Saint-Germain. O vínculo vai até o fim da temporada, em junho, e nesta quarta-feira o espanhol falou abertamente sobre o amigo. O treinador do Barcelona revelou que tem contatos permanentes com o argentino e abriu as portas para um retorno imediato ao Barcelona.

“Leo sabe que esta é sua casa e as portas estão abertas. Ele é meu amigo e estamos em contato permanente. Um retorno só dependerá dele”, afirmou o treinador, em coletiva que era apenas para falar do jogo de volta com o Manchester United pela Liga Europa. A possível vontade de o argentino deixar Paris, porém, acabou fazendo Xavi abrir seu coração. “Messi é o melhor jogador da história e sempre se encaixará (no Barcelona).”

Mesmo com o time catalão encaixado e jogando bem, com oito pontos de vantagem sobre o Real Madrid no Campeonato Espanhol, nas semifinais da Copa do Rei e nas oitavas da Liga Europa, Xavi revelou que Messi tem cadeira cativa entre os 11 titulares.

Pedri ou Gavi, um seria sacrificado para um possível retorno do astro. Mas, por enquanto, o pai e agente do jogador, Jorge Messi, garante que não há conversas. O jogador tem mágoa com o presidente Joan Laporta pela saída conturbada em 2021 e não gostaria mais de trabalhar com o dirigente.

Sobre o jogo de volta da Liga dos Campeões em Old Trafford, após 2 a 2 na Espanha, Xavi adota discurso otimista, mesmo com desfalques. Além de Pedri e Gavi, ele também não contará com Dembélé.

“Os jogadores ausentes para o jogo? Destaco também a ausência de Dembelé. Mas estamos aqui para competir. As ausências não podem ser desculpa e acho que temos time para vencer e seguir em frente”, afirmou o treinador. “Pedri dá ordem no meio-campo, não perde bolas, e Gavi é pura paixão, e é disso que precisamos amanhã (quinta-feira).”

Xavi classificou o atacante rival Rashford como um “diferencial” da disputa e elogiou o time de Erik Ten Hag. “Eles são o melhor United que vi em anos”, disse, antes de listar como o Barcelona deve se comportar para avançar às quartas de final. “As chaves para o jogo contra o United são intensidade, duelos, ter personalidade. Temos de jogar sem complexos, esquecer o que aconteceu nos últimos anos na Europa.”