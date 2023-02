Assim que foi substituído por Ferran Torres, restando sete minutos para o fim do jogo do Barcelona contra o Manchester United, pelas oitavas de final da Liga Europa, Raphinha começou a xingar Xavi. Continuou sua bronca no banco de reservas. O treinador revelou que o brasileiro pediu desculpas nos vestiários e evitou polêmica ao ver a ira como “vontade de jogar.”

“Tudo bem o Raphinha ficar bravo, eu entendo sua frustração. Eu ficava bravo como jogador também quando era substituído. Eu vejo isso de forma muito positiva. Talvez para você (jornalista) seja negativo, para mim não”, respondeu Xavi quando questionado sobre a ira do brasileiro com a substituição poucos minutos após anotar o gol de empate.

O treinador ainda revelou que o brasileiro, com a cabeça mais fria, pediu desculpas pelo ato de insubordinação. “Ele pediu desculpas por isso, mas não precisava. Gostei da vontade dele de jogar e participar”, esfriou uma possível polêmica, Xavi.

O treinador também ficou irritado no fim da partida com o empate por 2 a 2 e foi até o árbitro cobrar a não marcação de um pênalti para o Barcelona. Na visão do treinador, a bola bateu no braço de Fred e a falta deveria ter sido anotada.

Mas reconheceu a grande partida realizada pelas duas equipes. “Dei os parabéns ao Ten Hag (técnico do Manchester United) e disse que ele está indo muito bem”, revelou. “Jogamos contra um time de ponta da Europa. Acho que o Manchester está voltando, hoje eles mostraram sua melhor versão.”