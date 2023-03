Barcelona x Real Madrid é sempre imprevisível e de difícil prognóstico. Não por acaso, cada um venceu por 3 a 1 os dois últimos encontros. Nesta quinta-feira, acontece mais uma versão de um dos maiores clássicos do planeta, desta vez pelas semifinais da Copa do Rei, e o técnico Xavi não esconde que sua equipe precisa neutralizar o brasileiro Vinícius Júnior se quiser voltar “viva” do Santiago Bernabéu.

Vivendo grande fase na carreira, o atacante recebeu muitos elogios do treinador do Barcelona e foi apontado como um “diferencial” do time merengue. Xavi não revelou se destacará algum jogador específico para acompanhar o brasileiro, mas reforçou que não dará espaços para suas arrancadas.

Questionado se vai encara a melhor versão de Vini Júnior, Xavi não teve dúvidas em responder de maneira afirmativo. “Sim, sim.” E fez uma bela avaliação do jogador. “Está fazendo a diferença, é um jogador excepcional”, disse o técnico. “É muito difícil pará-lo quando está em velocidade, é habilidoso, rápido, e acrescentou a seu futebol o gol”, avaliou.

A apresentação de gala de Vini Jr. diante do Liverpool, em goleada por 5 a 2 em pleno Anfield, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, na qual o brasileiro anotou duas vezes e deu uma assistência, serviu de parâmetro para o treinador armar o sistema defensivo do Barcelona.

“É um jogador determinante, totalmente desequilibrante para o Real Madrid. Então temos de vigiá-lo de perto”, ressaltou. Ele é um diferencial eu diria.” O brasileiro fará parceria com o goleador Benzema e está na expectativa pela companhia do compatriota Rodrygo, recuperado de lesão, relacionado, mas ainda sem saber se inicia a semifinal ou fica no banco.