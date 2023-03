O XV de Novembro de Piracicaba largou na frente nas quartas de finais do Campeonato Paulista da Série A2 ao vencer a Portuguesa Santista, por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Úlrico Mursa, em Santos. No segundo jogo, quarta-feira em Piracicaba, o XV pode empatar para chegar às semifinais.

Apesar do sol quente, o jogo foi bastante movimentado. O visitante saiu na frente aos 25 minutos, com um chute colocado de Lucas Xavier da frente da grande área. A reação foi rápida, com a Santista empatando aos 29 minutos com Danilo Pereira. Mas aos 32 minutos, o XV votou a comandar o placar com Samuel Andrade.

No segundo tempo, castigados pelo calor, os dois times diminuíram o ritmo. A Santista tentou empatar, mas não encontrou espaços na marcação adversária.

As quartas teve na sexta-feira, em Rio Claro, a vitória do Noroeste sobre o Velo Clube por 1 a 0, com gol de Carlão.