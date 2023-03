Neste final de semana começa a ser disputada a fase semifinal, ou seja, a etapa que irá definir os dois clubes que ficarão com o tão sonhado acesso para a elite, e, consequentemente, também avançarão para a grande final do Campeonato Paulista da Série A2. XV de Piracicaba e Ponte Preta abrem os confrontos da rodada de ida neste sábado, enquanto Noroeste e Novorizontino jogam no domingo. Os jogos decisivos de volta das semifinais acontecerão no dia 1º de abril.

Após passar na liderança na primeira fase, a Ponte Preta eliminou o Comercial nas quartas de finais. No primeiro jogo, em Ribeirão Preto, empatou por 1 a 1, e, no segundo, venceu por 3 a 0. Agora, a Ponte Preta coloca o seu favoritismo à prova mais uma vez. Fora de casa, o time campineiro visita o XV de Piracicaba, às 15h, deste sábado, no estádio Barão de Serra Negra.

A missão, porém, não será fácil, já que o time mandante chega embalado por dez jogos de invencibilidade. O XV não perde desde a oitava rodada da primeira fase quando foi derrotado pelo Novorizontino, por 1 a 0. Nas quartas, eliminou a Portuguesa Santista, vencendo o jogo de ida por 2 a 1 e segurando o empate sem gols em casa.

Este jogo vai ter a transmissão, ao vivo, da TV Cultura, mas a expectativa é pela presença de um grande público. Na semifinal, contra a Portuguesa Santista, os quinzistas bateram o recorde de público na competição, com mais de 13 mil torcedores.

Por conta da rivalidade regional, a direção do XV liberou apenas 10% da carga de ingressos para a torcida ponte-pretana, ou seja, 1.279 bilhetes. A venda pela internet aconteceu em apenas 25 minutos, frustrando a expectativa de uma grande caravana para a cidade de Piracicaba, que fica 70 quilômetros distante de Campinas.

A direção da Ponte Preta esperava levar de quatro a cinco mil torcedores para esta semifinal. A diretoria do XV não aceitou o pedido de liberação de mais ingressos e ainda emitiu um comunicado em suas redes sociais, em tom irônico: ‘Ingressos Ponte Preta esgotados (não haverá outro lote)’.

Num clima mais tranquilo, no domingo, Noroeste e Novorizontino se enfrentam no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, às 18h30. O confronto reúne, o segundo e terceiro colocados da primeira fase. Enquanto o time de Novo Horizonte terminou na vice-liderança com 29 pontos, o rival terminou logo atrás com 26.

Nas quartas de final, o Novorizontino venceu o Oeste, duas vezes, por 1 a 0 e passou sem grandes problemas. Já o Noroeste venceu o Velo Clube, fora de casa, por 1 a 0 no jogo de ida e depois, segurou o empate sem gols no Alfredo de Castilho, na volta.

Os jogos de volta vão acontecer no dia 1º de abril. Novorizontino e Noroeste duelam às 15h, em Novo Horizonte. Já às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebe o XV de Piracicaba. Em caso de empate no saldo agregado, a vaga que leva à decisão do acesso para os pênaltis. Isso porque não há vantagem por campanha nesta etapa, apenas definir em casa.

Confira os jogos de ida das semifinais:

Sábado

15h

XV de Piracicaba x Ponte Preta

Domingo

18h30

Noroeste x Novorizontino