Mais uma vez o goleiro Ygor Vinhas foi destaque do Água Santa, com importantes defesas, principalmente, no primeiro tempo da partida final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, disputado nesta tarde de domingo na Arena Barueri. A vitória por 2 a 1 deixou o clube de Diadema com a vantagem do empate no confronto de volta, domingo que vem, no Allianz Parque. O goleiro não teve dúvidas na justiça no placar.

“Fizemos um grande jogo. Soubemos sofrer ali no começo. Foi um primeiro tempo abaixo, onde não conseguimos ficar com a bola. Mas conseguimos ficar com a bola no segundo tempo e, agora, temos uma vantagem muito importante para o segundo jogo”, disse o atleta.

O goleiro foi mais exigido nos primeiros 20 minutos de jogo e teria feito sua defesa mais importante, aos 18, em um chute de fora da área de Breno Lopes em que ele conseguiu saltar de lado e dar um tapa na bola para escanteio. “Foi uma boa defesa. Imaginei que ele fosse chapar a bola, mas ele virou o pé e bateu à meia altura. A bola ainda quicou no chão e consegui alcançar e espalmar.”

Mais uma vez, Ygor Vinhas se viu obrigado a responder sobre o verdadeiro sonho vivido por ele e seus companheiros de clube ao chegarem numa final inédita de Paulistão. “O objetivo inicial, não só meu como de toda a equipe, era terminar a competição da melhor forma possível, de preferência com o título. Mas tudo foi acontecendo de forma natural e, o que é importante, é que estávamos preparados.”

Em seguida, ele explicou como o Água Santa está pronto para esta final, inclusive, para buscar o título inédito. “Como sempre digo, está caindo a ficha ainda. A gente é merecedor de tudo, porque a gente confiou no projeto, se dedicou ao máximo, e nós estamos bem preparados técnica, física e mentalmente, de todas as formas. Hoje estamos colhendo os frutos deste trabalho.”

Por fim, confirmou que todos estão preparados para defender as cores do clube que deu a eles todo amparo e condições de trabalho. “A gente tem noção de tudo que a gente está representando. Uma nação, para falar a verdade. Eles merecem tudo. Por tudo que a gente fez é merecedor de tudo que estamos vivendo juntos.”