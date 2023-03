O Corinthians bateu o Santo André de virada neste sábado no encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista. Na Neo Química Arena, a equipe alvinegra poupou alguns titulares e teve dificuldades no primeiro tempo. Na segunda parte, conseguiu a virada nos pés de Paulinho e Yuri Alberto e venceu o time do ABC por 3 a 1. O volante marcou pela primeira vez desde o retorno de grave lesão que o deixou fora de campo por quase nove meses.

Classificado para as quartas de final, o Corinthians aguarda a definição do adversário, mas já sabe que será mandante. Duelam pela vaga no Grupo C: São Bento, Ituano e Ferroviária.

Mesmo sem obrigação de vitória, os jogadores do Corinthians, especialmente aqueles que costumam ficar no banco de reservas, tinham a oportunidade de mostrar serviço ao técnico Fernando Lázaro. O Corinthians fez pressão sobre o visitante nos primeiros minutos, mas levou um susto em cobrança de escanteio, em que Carlos Miguel precisou trabalhar. Aos 22 minutos, Renato Augusto fez um belo gol em chute de fora da área, mas a arbitragem anulou o lance por falta de Fagner na origem da jogada.

A forte presença do Corinthians no ataque, porém, trouxe riscos com os buracos deixados na defesa. E, aproveitando o espaço nas costas dos zagueiros alvinegros, o Santo André inaugurou o marcador. Após lançamento de Ednei, José Hugo saiu em velocidade e, frente a frente com o goleiro corintiano, bateu forte e estufou as redes, aos 30 minutos.

Poucos minutos depois, Renato Augusto sentiu dores no joelho direito e deixou o campo, sendo substituído por Paulinho. A preocupação com o meia veio acompanhada em seguida de alívio, após Yuri Alberto, aos 39, empatar a partida. Matheus Araújo mostrou habilidade pela esquerda e encontrou o centroavante na área. O camisa 9 bateu de primeira, sem chances para Carlos Eduardo.

Na volta do intervalo, o Santo André conseguiu anular nos primeiros minutos o ímpeto ofensivo do Corinthians. Sem Renato Augusto, o time da casa encontrou mais dificuldades na criação de jogadas. A virada, porém, se mostrava uma questão de tempo. Aos 14, Fagner cruzou em direção à pequena área, a bola passou por Yuri Alberto, mas Paulinho apareceu para tocar para o fundo do gol.

Com mais paciência para encontrar espaços na defesa fechada do Santo André, o Corinthians passou a ter mais facilidade. Aos 18, após intensa troca de passes na intermediária, Yuri Alberto recebeu na entrada da área, passou pela marcação e anotou o terceiro gol.

Com a vitória encaminhada, Fernando Lázaro decidiu dar oportunidade para o jovem Pedrinho, de 17 anos. O garoto fez sua estreia na equipe titular alvinegra, entrando no lugar do aclamado Yuri Alberto, melhor em campo.

Na reta final, o Corinthians ainda desperdiçou boas chances de golear o Santo André, que, fora da disputa do título, fica concentrado no Troféu Independência, antigo Troféu do Interior.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 x 1 SANTO ANDRÉ

CORINTHIANS – Carlos Miguel; Fagner (Du Queiroz), Balbuena, Caetano e Fábio Santos; Fausto Vera, Giuliano (Ángel Romero) e Renato Augusto (Paulinho); Matheus Araújo (Maycon), Róger Guedes e Yuri Alberto (Pedrinho). Técnico: Fernando Lázaro.

SANTO ANDRÉ – Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Ednei, Matheus Mancini (Claudinho), Rodolfo Filemon e Igor (Romário); José Hugo, Moisés Ribeiro (Marthã) e Dudu Vieira; Gabriel Taliari (Fernando Viana) e Pablo (Rafael Forster). Técnico: Matheus Costa.

GOLS – José Hugo, aos 7 minutos; Yuri Alberto, aos 39 do primeiro tempo; Paulinho, aos 14; Yuri Alberto, aos 18 do segundo tempo.

ÁRBITRO – Guilherme Nunes de Santana.

CARTÕES AMARELOS – Paulinho, Fausto Vera e Ricardo Luz.

PÚBLICO – 43.124 pessoas.

RENDA – R$ 2.545.458,00.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).