Yuri Alberto foi a grande referência do Corinthians neste sábado pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O atacante resolveu a partida para a equipe alvinegra, que conseguiu a virada e venceu o Santo André por 3 a 1 na Neo Química Arena.

Melhor em campo, Yuri Alberto não escondeu a alegria por ter marcado dois gols e afirmou que vê o gol diante do Santos na rodada passada como fiel da balança para ganhar confiança e melhorar o desempenho.

“No jogo passado, o gol na Vila me deu muita confiança. É muito bom voltar a marcar dentro de casa para chegar motivado para essa etapa final do Paulistão”, disse o atacante.

Yuri Alberto também elogiou a postura do Corinthians, que termina a fase de grupos na liderança da Chave C, com 22 pontos. Neste domingo, a equipe conhecerá o adversário das quartas de final: São Bento, Ituano ou Ferroviária. A certeza é que o time alvinegro jogará como mandante.

“Eu acho que a primeira fase foi muito importante para a gente pegar entrosamento e esse novo estilo de jogo. Acredito que a gente se adaptou bem a essa nova característica. O time está bem preparado para o mata-mata”, analisou Yuri.

Quem também brilhou nesta noite foi Paulinho. O experiente jogador entrou em campo após Renato Augusto sentir dores no joelho direito. No segundo tempo, saiu dos pés do volante o gol da virada do Corinthians. Yuri Alberto tratou de valorizar o trabalho do colega de equipe, especialmente por ter marcado o primeiro gol desde o retorno da grave lesão que o afastou dos gramados por nove meses em 2022.

“Acho que o Paulinho merecia muito mesmo. É um grande jogador. Acompanhei de perto a evolução dele. Quando eu cheguei ao Corinthians, ele ainda estava se recuperando da lesão. É um cara muito merecedor, que fez uma grande partida e foi premiado com um grande gol hoje”, afirmou Yuri.