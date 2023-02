O empate por 2 a 2 com o Santos neste domingo, na Vila Belmiro, fez o Corinthians perder a oportunidade de alcançar a terceira colocação da classificação geral do Paulistão, mas foi importante individualmente para o atacante Yuri Alberto. Após marcar gol apenas em seu primeiro jogo na temporada e passar seis jogos em branco, ele voltou a balançar a rede

“É importante. Eu vinha de uma sequência de não fazer gols, mas ajudando ,entregando”, disse Yuri, que também teve um gol anulado. “Pude fazer alguns gols, alguns invalidados, mas graças a Deus saiu. Infelizmente, sofremos um pênalti, uma desatenção, sempre no final”, completou.

Embora tenha vivido o período sem gols, o atacante vinha contribuindo de outras maneiras, não à toa soma três assistências. Ele considera isso uma evolução, por estar se sentindo mais à vontade para jogar fora de sua zona de conforto, situação que tem sido proporcionado por um entendimento melhor sobre o esquema do técnico Fernando Lázaro.

“É trabalhar para fazer mais isso na temporada. A gente vem trabalhando bastante, se entrosando bastante nesse esquema de jogo. eu prefiro jogar enfiado entre os zagueiros, mas estou me saindo bem entre o zagueiro e o lateral também, e isso que mais importa”, afirmou.

Líder do Grupo C do Paulistão e já classificado para as quartas de final, o Corinthians tem 19 pontos e ocupa a quinta colocação da classificação geral, que será levada em consideração para definir o mandante da partida única da semifinal. Nas quartas de final, também disputada em jogo único, está definido que o time alvinegro jogará na Neo Química Arena.