O zagueiro Anilson será mesmo o novo reforço da Ponte Preta para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O defensor desembarcou em Campinas nesta terça-feira para passar por exames médicos antes de assinar contrato em definitivo. O vínculo será válido até o final de abril de 2025.

Aos 21 anos, Anilson é cria da base do São Paulo, mas não atuou como profissional no Morumbi. Na temporada passada, foi emprestado ao Náutico, onde ficou até o começo do mês, quando foi solicitado seu retorno ao time paulista que já estava negociando com a própria Ponte Preta.

No time pernambucano, o zagueiro, que também joga de lateral-direito, fez 27 jogos, sendo 17 nesta temporada, e marcou dois gols. A Ponte Preta pretende contratar pelo menos mais três jogadores para a sequência da Série B, um deles atacante.

O zagueiro já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear. O próximo jogo da Ponte Preta será na sexta-feira, às 21h30, quando recebe o Criciúma, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.