Zak Brown, CEO da McLaren, não escondeu a sua empolgação ao falar da aposta da equipe na dupla de pilotos para a próxima temporada. Em entrevista ao site oficial da escuderia, o chefe da equipe falou a expectativa para a disputa do Mundial de F-1. Segundo ele, Oscar Piastri será “sensacional”, enquanto Norris está “cada vez melhor”.

Ao analisar a sua equipe, o dirigente primeiro falou de seu piloto mais experiente e exaltou o pódio conquistado por Lando Norris no ano passado. Em alta com a cúpula, o piloto completa a sua quinta temporada com a McLaren.

“Ele está ficando cada vez melhor. Faz algumas voltas de qualificação incríveis. Não acho que ele receba crédito suficiente pelas coisas incríveis que pode fazer na hora de competir”, afirmou.

Ainda sobre Norris, Brown falou da sua regularidade e da determinação com que encara os treinos e as corridas. “Comete poucos erros. Ele tem um nível muito alto de confiança e está definitivamente em sintonia com a equipe e o carro de corrida. Se olhar seu desempenho da primeira temporada até agora, sua habilidade de corrida é exponencialmente melhor”, disse Brown.

O tom de entusiasmo se mantém quando o assunto passa a ser Oscar Piastri. Os triunfos do jovem australiano obteve com os títulos dos Campeonatos de Fórmula 3 e 2 da FIA ampliam a expectativa em torno de seu desempenho.

“Achamos que Oscar será um piloto sensacional. Ganhou muitos campeonatos em seu primeiro ano, o que sempre indica um piloto especial. Tem uma ótima abordagem mental para o esporte e agora sentimos que Lando (Norris) tem muita coisa a passar a ele. Temos uma mistura de juventude e experiência”, afirmou o dirigente.

De olho na abertura do calendário para esta temporada, a McLaren vem trabalhando firme para lançar seu carro de Fórmula 1 deste ano. A data marcada para o evento é dia 13 de fevereiro.