Maior ídolo da história do Flamengo, Zico completou 70 anos na semana passada e, a partir desta quinta-feira, terá sua história contada em uma minissérie em rede social. Em sete episódios narrados pelo próprio ex-jogador, será possível conhecer um pouco sobre sua trajetória desde os primeiros passos, no bairro de Quintino, na zona norte do Rio. Os vídeos também mostrarão sua idolatria e títulos no clube rubro-negro, sua história na seleção brasileira e sua carreira no exterior.

Com o título de #Zico70NoKwai, a minissérie terá dois episódios lançados por semana, às segundas e quintas-feiras, no app Kwai, que se dedica à criação e compartilhamento de vídeos curtos. A produção é da LiveSports. Zico narra os vídeos e, no dia 31, participará de uma live na plataforma.

Todos os vídeos serão publicados no perfil do próprio ídolo. Além disso, foi criada uma página especial na plataforma para reunir os episódios e também para a publicação de vídeos de personalidades que homenageiam o jogador. Um filtro para o público em geral produzir conteúdo relacionado também está disponível no Kwai.

“É sempre muito gratificante poder contar a minha história e a série no Kwai traz os principais temas”, comentou Zico. “Espero que todos acompanhem os vídeos no meu perfil e possam curtir um pouco dos meus 70 anos junto comigo.”

Durante a carreira como jogador, Zico disputou 732 partidas pelo Flamengo, clube pelo qual marcou 509 gols. Ele conquistou 25 títulos com a equipe carioca. O jogador também atuou pela Udinese e pelo Kashima Antlers. Pela seleção brasileira, disputou as Copas do Mundo de 1978, 1982 e 1986.

MINISSÉRIE

Episódio 1- Infância em Quintino (09/03)

Episódio 2 – Flamengo (13/03)

Episódio 3 – Recordes e Idolatrias (16/03)

Episódio 4 – Seleção e Copas (20/03)

Episódio 5 – Zico no exterior (23/03)

Episódio 6 – Centro de Futebol Zico (27/03)

Episódio 7 – 70 anos (30/03)

Live especial – Conversa com Zico (31/03)