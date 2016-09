Milhares de pessoas acompanharam na manhã desta quarta-feira, no Centro Cívico, em Curitiba, o desfile do Dia da Independência do Brasil. O evento contou com a participação de 4 mil militares e entidades civis e de ensino. O objetivo é valorizar o "Dia da Pátria" e incentivar o patriotismo, a liberdade e a soberania do povo brasileiro.