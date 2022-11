Ana Iamaciro

Nos dias 23, 24 e 25 de novembro será realizada mais uma edição do bazar solidário da Associação dos Amigos do HC. O evento contará com uma grande variedade de peças de roupas masculinas e femininas, além de calçados e acessórios como lenços, cintos e bolsas, a preços extremamente acessíveis. A data foi escolhida porque neste ano o dia 25 de novembro é a Black Friday, que movimenta o comércio com grandes promoções em todos os setores.

O público que for até a sede da Associação, no Alto da Glória, vai poder renovar o guarda roupa e também praticar a solidariedade: isso porque todo o dinheiro arrecadado com a venda das peças será revertido para a reforma do CENEP, o Centro de Neuropediatria do Hospital de Clínicas da UFPR.

Atualmente, o CENEP realiza cerca de 1.500 atendimentos mensais a crianças com problemas neurológicos. Os profissionais do espaço atuam no acompanhamento de patologias neurológicas em pacientes que apresentam dificuldades escolares, síndromes genéticas, convulsões febris, distúrbios psiquiátricos entre outros. Os atendimentos são realizados 100% por meio do SUS, o Sistema Único de Saúde.

O Centro de Neuropediatria do HC foi inaugurado em 29 de junho de 1999. Antes disso, o hospital dispunha de uma única sala para o serviço de neurologia pediátrica, com cerca de 400 atendimentos por mês. No ano de 1998 Lúcia Durães – que hoje é a presidente do CENEP – aceitou o chamado do médico neurologista do Isac Bruck para ajudar no Serviço de Neurologia Pediátrica do HC. Ao conhecer essa realidade, Lúcia procurou a Associação dos Amigos do Hospital para trabalhar como voluntária, assumiu como presidente da Comissão de Neuropediatria e fez um projeto que possibilitou a conquista da casa onde hoje é a sede do CENEP.

O Bazar que vai arrecadar fundos para a reforma do CENEP será realizado na sede da Associação dos Amigos do HC, que fica na Avenida Agostinho de Leão Jr. número 336, no Alto da Glória. O atendimento será feito por ordem de chegada, sem distribuição de senhas. Vale lembrar que é recomendável chegar cedo.

Serviço

Bazar dos Amigos do HC em prol da Reforma do Centro de Neurologia do HC

Data: 23, 24 e 25 de novembro

Horários: Dia 23, das 9h às 17h; Dia 24, das 9h às 15h e Dia 25, das 9h às 17h.

Local: Loja da Associação dos Amigos do HC

Endereço: Avenida Agostinho de Leão Jr., 336 – Alto da Glória