Ana Iamaciro

Entre 9 e 11 de março os Amigos do HC organizam um Mega Bazar em prol do Programa DEDICA, que promove a Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento será realizado na Loja da Associação, das 9h às 17h, durante os três dias.

Serão mais de dois mil itens à disposição, com preços a partir de R$0,90. O destaque é para brinquedos e roupas infantis, mas também haverá grande variedade de roupas masculinas e femininas, além de bolsas e sapatos.

Os interessados terão acesso aos produtos por ordem de chegada, recebendo uma senha na entrada da Associação. No sábado (11.03), último dia do Mega Bazar, todos os itens serão vendidos pela metade do preço de etiqueta, em uma grande queima de estoque.

Programa DEDICA

Com o Programa DEDICA os Amigos do HC prestam assistência gratuita a crianças e adolescentes que sofrem violências graves e gravíssimas. O atendimento é médico, psicológico, psicanalítico, de proteção legal e social e tem o amparo do Ministério Público, Varas da Infância, Delegacias, Conselhos Tutelares e de toda a estrutura do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR.

Serviço

Bazar dos Amigos do HC em prol do Programa DEDICA

Data: 09 a 11 de março

Horários: 9h às 17h, todos os dias.

Local: Loja da Associação dos Amigos do HC

Endereço: Avenida Agostinho de Leão Jr., 336 – Alto da Glória