Lar dos Idosos Socorro aos Necessitados (Franklin de Freitas)

Para incentivar os contribuintes a destinar parte do Imposto de Renda devido a instituições e projetos sociais que atendem idosos em Curitiba, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), a Prefeitura de Curitiba e a Fundação de Ação Social (FAS) lançaram uma nova campanha publicitária ainda em outubro.



Empresas que usam o regime de tributação de Lucro Real podem destinar até 1% do imposto devido. Já para pessoas físicas o limite é de até 6% até 30 de dezembro e de 3%, em 2023, durante o prazo de recebimento das declarações estipulado pelo governo.



As peças da campanha podem ser vistas nos pontos de ônibus, no YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn e têm a participação de acolhidos e atendidos por instituições que recebem recursos destinados pelos contribuintes ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.



A campanha busca sensibilizar pessoas físicas e jurídicas, mas, neste momento, principalmente os empresários e contadores que têm prazo até o dia 30 de dezembro para entregar a Declaração do Imposto de Renda à Receita Federal.



O presidente da CMDPI, José Araújo da Silva, destaca que a destinação do Imposto de Renda para o Fundo Municipal é completamente isenta de custos e taxas, além de ser descomplicada. “Queremos sensibilizar e mostrar para a população que ao destinar parte do imposto o contribuinte garante que seu dinheiro será investido em Curitiba, beneficiando milhares de idosos da cidade”, explica.



Todas os valores destinados pelos contribuintes ao Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa são aplicações em projetos e programas de atendimento, promoção e garantia de direitos que obrigatoriamente precisam ser aprovados pelo CMDPI.



Potencial

Segundo dados da Receita Federal, o potencial de doação dos brasileiros via Imposto de Renda é superior a R$ 4 bilhões. Um valor que impactaria diretamente milhares de instituições pelo país cadastrados nos Fundos como o dos Direitos da Criança e do Adolescente (FDCA). Mais de 97% dos contribuintes que poderiam fazer a destinação não fazem, seja por falta de conhecimento sobre o tema ou prática no sistema.

Passo a passo

Fazer a destinação do Imposto de Renda é simples e rápido. Basta seguir o passo a passo, pagar o boleto e declarar a doação.

1º Calcule o valor aproximado do imposto devido

Utilize como base os anos anteriores. Na dúvida, fale com seu contador.



2º Vamos a doação?

Para começar é só acessar o link com o formilário de doação na página da FAS



3º Preencha o boleto

Escolha pessoa jurídica, preencha o valor calculado e a data do pagamento. No campo “Receptor”. É possível escolher o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ou projetos de entidades.



4º Pague o boleto e declare a doação

Efetue o pagamento da guia até 30 de dezembro de 2022 e declare a doação.

O recibo será enviado para o email informado no momento da emissão do boleto.



Saiba mais no site www.idososcuritiba.com.br