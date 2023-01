Rosilete dos Santos com os doadores de São José dos Pinhais Foto: Cassiano Rosário

Depois de pendurar as luvas em 2013, a pugilista Rosilete dos Santos, campeã mundial da WIBA (Womens International Boxing Association, maior entidade de boxe feminino do planeta), resolveu abraçar uma nova luta. Todas as semanas, geralmente na terça ou quinta-feira, ela oferece carona para moradores de São José dos Pinhais irem até o Hospital Erastinho, em Curitiba, para doar sangue e ajudar a salvar vidas, num esforço que tem o objetivo de chamar a atenção das autoridades para que, pelo menos, seja avaliada a possibilidade de se implementar um banco de sangue no município metropolitano.



Segundo informações divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na prévia do Censo 2022, São José dos Pinhais é hoje a sexta maior cidade do Paraná, com 327.746 habitantes e um crescimento de 64.258 (ou 24%) desde o último Censo, realizado em 2010. Na RMC (Região Metropolitana de Curitiba), apenas a capital paranaense (com 1.871.789 habitantes) possui uma população maior



Com um contingente tão expressivo de pessoas, o município poderia contribuir e muito com os bancos de sangue, por exemplo. Só que os munícipes experimentam dificuldades para poder contribuir, já que apenas em Curitiba é possível realizar uma doação.



Para ajudar potenciais doadores a superarem o obstáculo da distância e do gasto com o transporte, todas as semanas Rosilete dos Santos reserva uma manhã para dar carona a moradores de São José dos Pinhais, os levando do bairro Cruzeiro (onde fica a academia de Rosilete e seu marido, o também campeão mundial de boxe Macaris do Livramento) até o Jardim das Américas, onde fica o Hospital Erastinho e são realizadas as coletas do banco de sangue do Erasto Gaertner (de segunda à sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados, das 8 às 12 horas).

Vinte e cinco quilômetros de carona toda semana

Segundo a ex-lutadora, há cerca de cinco anos ela começou a levar os doadores até o hospital e agora tornou as caronas um rito semanal. Utilizando seu próprio carro, ela faz a viagem de aproximadamente 25 quilômetros (considerando ida e volta) sempre levando outras quatro pessoas e as vezes consegue ainda chamar mais alguns doadores — na última semana, por exemplo, duas outras pessoas acompanharam de moto a ida até o Erastinho, totalizando seis doadores.



“Não temos um banco de sangue aqui, um lugar aqui para fazer as doações. Mas veja quantas pessoas temos, a potência do município para a doação de sangue…”, comenta a ex-pugilista, revelando que começou a doar sangue anos atrás, para ajudar a salvar um fã que estava internado no hospital Erasto Gaertner e precisava de doação de sangue em meio a um tratamento de câncer. “Ele sarou 100% e eu passei a ser doadora de sangue e de medula óssea. Tem muita gente precisando e o mais fácil, que é a doação de sangue, não temos [como doar] aqui, ficamos nessa dependência de sair do município”, comenta ainda ela.



Com essa iniciativa, Rosilete tenta mobilizar a população de São José dos Pinhais e chamar a atenção das autoridades para que seja, pelo menos, considerada a possibilidade de se criar um banco de sangue na cidade. “Queremos trazer para cá um banco, isso facilita para as pessoas, tudo fica mais fácil. Quantas milhares de pessoas tem no município? Temos um potencial grande e uma das maiores arrecadações do Paraná. Dá para fazer”, diz a boxeadora, que pode ser contatada através das redes sociais por potenciais doadores de São José dos Pinhais que queiram uma carona (lembrando que o ponto de partida é sempre a academia de boxe no Cruzeiro). No Facebook ela pode ser encontrada como Rosilete dos Santos e no Instagram, através do perfil @rosileteboxe.